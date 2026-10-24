El Milan se prepara para enfrentarse al Udinese mañana domingo, en la octava jornada de la Serie A, con una clara superioridad del conjunto rossonero en los enfrentamientos directos recientes.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, los últimos 8 enfrentamientos entre el Udinese y el Milan en la Serie A no registraron ningún empate, ya que el conjunto rossonero logró 5 victorias frente a 3 del bianconeri, entre ellas el triunfo del Udinese por 3-0 en el último duelo entre ambos el 11 de abril.

Y pese a que el Milan anotó 24 goles durante los últimos 13 partidos ante el Udinese en la Serie A, con una media de 1,8 goles por encuentro, no consiguió marcar en el último enfrentamiento.

La última vez que el Udinese mantuvo su portería a cero en dos partidos consecutivos ante el Milan fue entre 1993 y 1994, cuando ambos encuentros terminaron con empate sin goles.

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El Milan logró la victoria en sus últimos 3 partidos a domicilio ante el Udinese en la Serie A, con un total de 10 goles a favor frente a dos en contra.

El conjunto rossonero solo había conseguido 4 victorias consecutivas fuera de casa ante este rival en la competición en una ocasión, entre 1999 y 2001.

El Udinese cosechó la derrota en sus últimos 5 partidos en la Serie A, con un total de 13 goles encajados frente a 5 anotados.

La última vez que el equipo sufrió una racha de derrotas consecutivas más larga en la competición fue entre febrero y abril de 2018, cuando perdió 11 partidos consecutivos bajo la dirección de Massimo Oddo.

El Milan empató cada uno de sus últimos tres partidos fuera de casa en la Serie A, y la última vez que el equipo logró 4 empates consecutivos lejos de su estadio en la competición fue entre abril y mayo de 2017, bajo la dirección de Vincenzo Montella.

El Udinese perdió 5 de los 7 partidos que disputó en la Serie A esta temporada, frente a una victoria y un empate. El equipo solo registró un mayor número de derrotas en sus primeros 8 partidos de la competición en 3 ocasiones a lo largo de su historia: en las temporadas 1960-1961, cuando perdió 6 partidos; 1961-1962, cuando perdió 7 partidos; y 2017-2018, cuando perdió 6 partidos.

Rúben Amorim es el tercer entrenador que no sufre una derrota en sus primeros 7 partidos con el Milan en la Serie A, después de Héctor Puricelli, que mantuvo su registro sin derrotas en los primeros 8 partidos en 1955, y Luis Carniglia, que no perdió en los primeros 13 partidos en 1963.

El Milan puede terminar sus primeros 8 partidos en una misma temporada de la Serie A sin derrota por tercera vez en las últimas 20 temporadas, después de haberlo logrado en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022.

Solo el Troyes y el Racing de Santander superan al Udinese en diferencia de goles durante la segunda mitad de los partidos de las cinco grandes ligas europeas esta temporada, después de que el Udinese registrara una diferencia negativa de 8 goles, igualado con el Borussia Mönchengladbach. El equipo anotó solo dos goles durante la segunda mitad, mientras que encajó 10 goles.

Jurgen Ekkelenkamp solo había marcado y asistido en un mismo partido de la Serie A en una ocasión, y fue ante el Milan el 11 de abril.

Ningún jugador del Udinese ha anotado gol alguno en el estadio de su equipo en la Serie A esta temporada hasta el momento, pero ocupa el segundo puesto entre los centrocampistas más rematadores de la competición, con 20 remates, por detrás de Nico Paz, que ha rematado 35 veces.

Adrien Rabiot contribuyó con al menos un gol, ya sea anotando o asistiendo, en cada uno de sus últimos cuatro partidos en la Serie A, tras marcar 3 goles y dar dos asistencias.

Ningún centrocampista del Milan había conseguido contribuir con al menos un gol durante 5 partidos consecutivos en la competición, desde que la red Opta comenzó a registrar estos datos en la temporada 2004-2005, salvo Hakan Çalhanoğlu en julio de 2020, y Kaká en octubre de 2004 y mayo de 2008.