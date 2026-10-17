El Milan buscará superar un obstáculo histórico cuando se enfrente al Atalanta mañana domingo, en la séptima jornada de la Serie A.

Según la cadena "Opta", especializada en estadísticas, el Milan no ha logrado ganar en sus últimos 6 partidos ante el Atalanta en la Serie A, con dos empates y 4 derrotas.

Los rossoneri nunca habían sufrido una racha más larga sin victorias ante el Atalanta en la historia de sus enfrentamientos en la primera división, con la excepción de un periodo que se extendió a 7 partidos entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018, con 5 empates y dos derrotas.

A lo largo de la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos en la Serie A, el Atalanta ha empatado con la Juventus en 47 partidos, frente a 46 empates ante el Milan.

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Los rossoneri han conseguido 55 victorias en sus duelos contra el Atalanta, mientras que este último ha ganado 29 partidos.

El Atalanta ha ganado sus dos últimos partidos como visitante ante el Milan en la Serie A, y solo una vez había logrado 3 victorias consecutivas fuera de su campo ante los rossoneri en la competición, entre marzo de 1941 y marzo de 1943.

El Milan no ha perdido en sus primeros 6 partidos de la Serie A esta temporada, con 3 victorias y 3 empates. La última vez que los rossoneri evitaron la derrota en sus primeros 7 partidos de la competición fue en la temporada 2021-2022, cuando lograron 6 victorias y un empate.

Tras su victoria sobre el Venezia por dos goles a cero y luego su triunfo ante el Lecce por tres goles sin respuesta, el Milan puede lograr 3 victorias consecutivas en casa en la Serie A por primera vez en 2026.

La última vez que los rossoneri consiguieron 3 victorias consecutivas en su estadio en la competición, manteniendo además su portería a cero en los tres partidos, fue entre septiembre y octubre de 2024, ante el Venezia, el Lecce y el Udinese.

El Atalanta ha perdido sus dos últimos partidos como visitante en la Serie A, ante la Roma por 1-2 y ante la Juventus por dos goles sin respuesta.

El equipo podría encajar 3 derrotas consecutivas fuera de casa en la competición bajo la dirección del mismo entrenador por primera vez desde octubre y noviembre de 2017, cuando perdió con Gian Piero Gasperini al mando ante la Sampdoria por 1-3, el Udinese por 1-2 y luego ante el Inter de Milán por dos goles sin respuesta en San Siro.

El Milan y el Atalanta encabezan la lista de los equipos que más goles reciben a balón parado en términos porcentuales en la Serie A 2026-2027: el Milan ha encajado 3 goles de un total de 5 por esta vía, un 60%, entre ellos el gol de Kass Odental en la última jornada ante el Sassuolo, mientras que el Atalanta ha recibido 4 goles de un total de 8 a balón parado, un 50%.

Rúben Amorim tiene la oportunidad de convertirse en el tercer entrenador en la historia del Milan en la Serie A que evita la derrota en sus primeros 7 partidos al frente del banquillo del equipo.

Amorim ha logrado 3 victorias y 3 empates en sus seis primeros partidos, mientras que antes de él alcanzaron esa gesta Héctor Puricelli en 1955, con 3 victorias y 4 empates, y Luis Carniglia en 1963, con 4 victorias y 3 empates.

Después de dar una asistencia ante la Lazio y luego marcar ante el Lecce y el Sassuolo, Adrien Rabiot puede participar en al menos un gol en 4 partidos consecutivos por primera vez en su carrera en las cinco grandes ligas europeas.

Hakan Çalhanoglu fue el último centrocampista del Milan en conseguir esa gesta en la Serie A, en diciembre de 2020, cuando dio una asistencia en cada partido ante el Parma, el Genoa y el Sassuolo, y después marcó un gol y dio dos asistencias ante la Lazio.

Nikola Krstovic participó en los tres goles que marcó el Atalanta en su último partido de liga ante el Venezia, al anotar dos goles y dar una asistencia, el mismo número de contribuciones de gol que había logrado en sus 11 partidos anteriores en la competición.

El jugador nacido en 2000 solo una vez había participado en más de un gol en dos partidos consecutivos de la Serie A, y fue en septiembre de 2025, cuando dio dos asistencias ante el Lecce y después marcó dos goles ante el Torino.



