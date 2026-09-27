El milagro de México envía un nuevo mensaje al Barcelona y al Real Madrid

Gilberto Mora, jugador de la selección de México, envió un nuevo mensaje al Real Madrid y al Barcelona tras marcar un gol espectacular ante Colombia, lo que puso aún más de relieve su talento, que atrae el interés de varios de los mayores clubes de Europa, según el diario "AS" de España.

El primer gol internacional de Gilberto Mora llegó de una manera que reflejó sus cualidades técnicas, después de que arrancara dentro del área, regateara superando a varios defensores y rematara el balón al palo cercano, durante el partido amistoso que enfrentó a México y Colombia y que terminó con empate (1-1), en el estadio Azteca.

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Gilberto Mora tiene 17 años, pero ya ha logrado captar las miradas con fuerza, en medio de pronósticos de que se convertirá en una de las mayores estrellas del fútbol en los próximos años, ya que goza de un gran interés en México, especialmente tras su brillante actuación en el Mundial 2026.

Sobre él dijo Marc Crosas, exjugador del Barcelona y destacado comentarista en la televisión mexicana: "¿Cómo no vamos a ilusionarnos? Gilberto Mora tiene todo lo que hace falta para convertirse en el mejor jugador de nuestra historia. Sí, de nuestra historia".

Y a pesar de que Mora renovó recientemente su contrato con el club mexicano Tijuana, ese paso se ve como parte de un plan que allana el camino del jugador para dar el salto a Europa en el futuro.

El Real Madrid y el Barcelona figuran entre los clubes que siguen de cerca al internacional mexicano, mientras que sus buenas relaciones con la agente del jugador, Rafaela Pimenta, podrían contribuir a facilitar cualquier negociación futura.

Asimismo, ambos clubes consideran el mercado mexicano como un gran mercado comercial, algo que aumenta el atractivo de fichar a un talento destacado de México, según "AS".

Gilberto Mora se convirtió, ante Colombia, en el goleador internacional más joven en la historia de la selección de México, con 17 años y 347 días. Y durante el actual parón internacional, el entrenador Rafa Márquez le entregó la camiseta número 10, con lo que se convirtió también en el jugador más joven en vestir ese dorsal con la selección mexicana.



