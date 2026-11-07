El miedo se apodera de Mourinho y el regreso de 4 estrellas: la alineación prevista del Real Madrid ante el Valencia

El Real Madrid afronta un examen complicado cuando visite al Valencia esta tarde, sábado, en el estadio de Mestalla, dentro de la jornada doce de la Liga española, en un duelo en el que José Mourinho no quiere ceder puntos, especialmente a la espera del choque entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en esa misma jornada.

Según el diario español "As", el técnico portugués está preocupado por el poco tiempo del que disponen sus jugadores para recuperarse, tras el enfrentamiento ante el AEK de Atenas en la Liga de Campeones de Europa, pero tiene la intención de apoyarse en el once más fuerte que tiene disponible, consciente de la dificultad de la tarea ante el Valencia.

Mourinho no ocultó sus temores durante la rueda de prensa, al asegurar que el duelo ante el Valencia es uno de los más difíciles de la Liga, dado que su entrenador cuenta con una gran experiencia y una filosofía clara, además del ambiente ruidoso de la afición que espera al Real Madrid en el estadio de Mestalla.

El partido adquiere una importancia adicional para el club merengue, especialmente porque el Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán el domingo, lo que le brinda al Real Madrid una valiosa oportunidad para aprovechar el tropiezo de uno de sus rivales o de ambos, siempre que logre primero la victoria.

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Se espera que Mourinho vuelva a apoyarse en el once que ofreció un nivel sólido en los últimos partidos, concretamente desde la victoria ante el Barcelona en el estadio Camp Nou, con la introducción de algunos ajustes que impusieron las circunstancias de los encuentros pasados.

El técnico portugués había dado descanso a varios elementos titulares durante el duelo ante el AEK de Atenas, los más destacados Konaté, Huijsen, Tchouaméni y Arda Güler, ya que estos dos últimos jugadores no viajaron con el equipo a Grecia, de cara al encuentro ante el Valencia.

Se espera que Konaté y Huijsen regresen al eje de la defensa en lugar de Militão y Rüdiger, que fueron titulares en el partido europeo, mientras que Tchouaméni suplirá la ausencia de Camavinga, y Arda Güler recuperará su puesto en el once titular.

Asimismo, Mourinho tiene la intención de devolver a Federico Valverde a la posición de lateral derecho, con la entrada de Diomande en la banda izquierda, en un intento de reforzar la efectividad ofensiva y aprovechar sus cualidades para penetrar la defensa del Valencia.

En la línea de ataque, no parece haber ninguna duda sobre la participación de Kylian Mbappé, que vive un periodo goleador excepcional, después de haber marcado 8 goles en los últimos 6 partidos, convirtiéndose en el arma más destacada en la que confía el Real Madrid para resolver el duelo.

Según el diario "As", se espera que el Real Madrid afronte el partido con el siguiente once:

- Portería: Courtois.

- Defensa: Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella.

- Centro del campo: Bernardo Silva, Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Diomande.

- Ataque: Mbappé.