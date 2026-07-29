José Mourinho, entrenador del Real Madrid, recibió buenas noticias con el regreso de dos de los jugadores del Mundial, Endrick y Antonio Rüdiger, a los entrenamientos del conjunto blanco.

El brasileño y el alemán se suman a los jugadores que ya habían regresado anteriormente, que son Arda Güler, Fede Valverde y Denzel Dumfries, según el diario español "AS".

Esto significa que el número de jugadores que quedan por regresar a los entrenamientos del conjunto merengue se reducirá, ya que el siguiente grupo estará formado por Vinicius Junior, Brahim Díaz, Thibaut Courtois y Bernardo Silva, mientras que los jugadores que estuvieron en la final del Mundial —Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella— se incorporarán en la segunda semana de agosto.

Tanto Endrick como Rüdiger pasaron los reconocimientos médicos antes de sumarse a la plantilla de Mourinho de cara a disputar los próximos partidos amistosos antes del inicio de la nueva temporada.

En este mismo sentido, parece que el futuro de Endrick mejora tras su cesión al Olympique de Lyon durante el mercado de fichajes invernal de la temporada pasada.

El anterior entrenador del conjunto merengue, Xabi Alonso, prefirió a Gonzalo García antes que a Endrick, lo que le empujó a tomar la decisión de la cesión, para convertirse después en una de las estrellas de la liga francesa.

La idea de Mourinho es que ambos jugadores empiecen recuperando su forma física para los partidos, pero parece prematuro que disputen el amistoso del Real Madrid contra la Fiorentina.

No obstante, estarán disponibles para ser elegidos el 8 de agosto contra el Ferencváros en Budapest.

Los partidos amistosos serán decisivos, especialmente para Endrick, que prefirió regresar antes de sus vacaciones, ya que Mourinho planea utilizarlo como suplente de Mbappé en la línea de ataque, pues cree que allí será más efectivo.

Y hasta que se cierre el traspaso de Gonzalo García al Fulham, el fantasma del joven delantero español seguirá aterrorizando a Endrick en su búsqueda de la oportunidad con el Madrid.