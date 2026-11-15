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El Middlesbrough ha descartado vender al prolífico delantero Will Lankshear durante el mercado de fichajes de enero, pese al creciente interés del Arsenal, el Tottenham Hotspur y el Manchester United. El jugador de 21 años ha marcado 15 goles en 16 partidos en todas las competiciones desde su llegada a Teesside en una operación de hasta 20 millones de libras.

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El Middlesbrough descarta vender a Lankshear en invierno

Según TEAMtalk, el Middlesbrough descarta que puedan convencerlo para vender a Lankshear a mitad de temporada mientras busca el ascenso a la Premier League. El delantero, máximo goleador de la Championship y bajo contrato en el Riverside Stadium hasta junio de 2031, ha marcado 13 goles en 13 partidos de liga y otros dos en tres encuentros de la Carabao Cup. Fuentes cercanas señalan que el joven disfruta mucho de la vida en el noreste y quiere quedarse.

Los grandes de la Premier League siguen al delantero

Tras ver cómo ha destacado desde que llegó procedente del norte de Londres, la mayoría de los clubes de la Premier League han enviado ojeadores para seguirlo esta temporada. El informe señala que el Tottenham Hotspur, su anterior club, sigue de cerca su evolución y no descarta intentar ficharlo de nuevo, pese a que el acuerdo de traspaso solo incluyó una opción para igualar una oferta y no una cláusula de recompra.

El Arsenal, al que Lankshear apoyaba desde pequeño, también sigue al que fuera canterano suyo, al igual que el Manchester United, el Brighton & Hove Albion y el Everton. El Newcastle United, el Sunderland y el Leeds United, de la región, también han seguido sus actuaciones. Más allá de los clubes que lo siguen en Inglaterra, el Borussia Dortmund, uno de los grandes de la Bundesliga, ha utilizado su amplia red de ojeadores en Inglaterra para observar al delantero, aunque ningún club ha contactado oficialmente con el Middlesbrough ni con el entorno del jugador.

Una molestia en el isquiotibial frena su debut con Inglaterra

Con el Middlesbrough sin intención de aceptar ofertas en invierno y el delantero conforme con su situación en Teesside, se considera improbable un traspaso a comienzos de año pese a su gran rendimiento goleador. En cambio, sus actuaciones en el área lo han llevado a las puertas de debutar con la selección absoluta.

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El exdelantero inglés Michael Owen ya pidió a Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, que tuviera en cuenta a Lankshear a principios de esta temporada. De hecho, estaba previsto que el delantero formara parte de la convocatoria absoluta de Inglaterra para los partidos de la Liga de Naciones contra Croacia y España de este mes, pero una leve molestia en el isquiotibial le impidió disputar esos encuentros.

El Middlesbrough prepara la vuelta a la competición

Esa molestia también impidió a Lankshear jugar los recientes empates a cero del Middlesbrough ante el Wrexham y el Watford, aunque no se considera grave. El Middlesbrough ocupa actualmente el segundo puesto de la clasificación de la Championship con 29 puntos, igualado con el líder, el Birmingham City, y con el Stoke City, tercero. El equipo reanudará su lucha por el ascenso tras el parón internacional cuando reciba al Bristol City en la jornada 16 el sábado 21 de noviembre.