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Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, espera un exigente duelo táctico cuando su equipo reciba al poderoso Bayern de Múnich. Simeone pidió a sus jugadores que afronten la cita con entusiasmo y se apoyen en su formidable racha de 16 partidos sin perder en casa ante rivales alemanes.

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El Atlético se apoya en su excelente racha en casa ante el gigante alemán

El Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich en el Riyadh Air Metropolitano en la cuarta jornada de la Champions League. El equipo de Diego Simeone llega en un momento excepcional en las competiciones nacionales: ocupa el segundo puesto en LaLiga tras encadenar siete victorias y dejar su portería a cero en seis de sus últimos nueve partidos.

El Atlético presume de un extraordinario historial europeo en casa ante rivales alemanes: no ha perdido ninguno de sus últimos 16 encuentros de este tipo.

El equipo de Simeone busca su segunda victoria de la campaña europea tras imponerse por 2-0 al Manchester United.

Simeone plantea un enfoque táctico realista

Ante los medios de comunicación, Simeone reconoció la calidad física y técnica del equipo visitante. «El Bayern es uno de los mejores equipos del mundo, con jugadores fantásticos, y será un verdadero desafío ver hasta dónde podemos llegar», afirmó Simeone.

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«Lo ideal sería que atacásemos durante 80 minutos y les dejásemos los últimos 10 para atacarnos... Pero la realidad es distinta y mañana tendremos que afrontar lo que nos depare el partido».

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«Nos enfrentaremos a un equipo potente y fuerte, y está claro que tendremos que pasar por momentos difíciles», explicó el entrenador.

Baena confía en la afición local para intimidar al Bayern

El centrocampista Alex Baena coincidió con su entrenador y destacó el ambiente intimidante que crea la afición en el Metropolitano. «El Bayern es uno de los mejores equipos del mundo, con los mejores jugadores. Es un gran desafío», señaló Baena.

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«Tenemos la ventaja de jugar en casa, delante de nuestra afición. A todos nuestros rivales les cuesta sumar puntos aquí».

Simeone añadió: «Debemos esperar el partido con ilusión y alegría... sabiendo que vamos a enfrentarnos a un rival difícil».

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El equipo español busca dar un salto clave en la clasificación

El Atlético ocupa el 16.º puesto de la clasificación de la Champions League con cuatro puntos y necesita una victoria para mejorar sus opciones de clasificación.

El equipo de Simeone pretende aprovechar los espacios a la espalda de la defensa del Bayern mediante contraataques rápidos.

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El trascendental encuentro comenzará el martes por la noche en Madrid.