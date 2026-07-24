En Suiza y Austria, varios medios siguieron en directo la rueda de prensa del viernes por la mañana en Fráncfort del Meno; también en Inglaterra, antigua patria de adopción de Klopp, la prensa estuvo muy pendiente. La declaración de Klopp fue la que más revuelo causó: "¡Si os comportáis mal y no dejáis en paz a mi familia, me voy!"

El Tagesanzeiger de Suiza tituló: "Klopp arremete contra posibles quejicas". El Daily Mail en Inglaterra recordó durante la rueda de prensa de la "leyenda del Liverpool" la discusión sobre las fotos de Julian Nagelsmann con su esposa Lena Wurzenberger en el campamento del equipo en Winston-Salem.

Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de Alemania: "Mesías o simple cosmética"

La BBC ya se preguntaba: "¿Mesías o simple cosmética? Klopp debe convencer a los escépticos en la reconstrucción de Alemania". El fútbol alemán habría caído en una "profunda crisis de identidad" tras la estrepitosa eliminación en el Mundial ante Paraguay: "Solo tres semanas después, Klopp recibió el encargo de recoger los pedazos y restaurar la antaño famosa mentalidad ganadora del país".

También en el país del campeón del mundo los medios ven a Klopp como una esperanza para el fútbol alemán. "Ahora todas las miradas están puestas en Klopp. Su capacidad para construir equipos competitivos es la gran esperanza de una Alemania que trabaja para recuperar el prestigio perdido y volver a pelear por los grandes títulos", escribió el diario deportivo español Marca.





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