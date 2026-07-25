La lucha por el fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, se ha encendido durante el mercado de fichajes de verano, después de que tanto el Barcelona como el Paris Saint-Germain entraran en la línea de negociaciones, en un intento de competir con el Real Madrid, que sigue siendo el principal candidato a cerrar la operación, especialmente después de que su nombre se vinculara al jugador desde hace meses, antes de que las especulaciones se dispararan considerablemente tras su coronación con el premio al mejor jugador del Mundial 2026.

La cadena francesa RMC reveló este sábado que el Paris Saint-Germain se movió oficialmente para sondear la posibilidad de fichar a Rodri, después de contactar con el Manchester City para conocer las condiciones de la salida del centrocampista español durante el actual periodo de fichajes.

Según el informe, la directiva del club parisino no tenía previsto en un principio fichar a un centrocampista este verano, pero la proximidad del final del contrato de Rodri, que expira al término de la próxima temporada, convirtió al jugador en una oportunidad excepcional que llevó a los responsables del club a abrir la vía de los contactos.

Al mismo tiempo, el Real Madrid continúa avanzando en la carrera por el fichaje del jugador, después de haber alcanzado ya un acuerdo con Rodri en cuanto a las condiciones personales, mientras que llegar a un acuerdo con el Manchester City sigue siendo el último obstáculo para completar la operación.

La lucha no se limitó a los dos clubes, ya que el Barcelona también entró en el círculo de la competencia, tras contactar con los representantes del jugador después de la lesión del neerlandés Frenkie de Jong, en el marco de los esfuerzos del club catalán por reforzar su centro del campo antes del inicio de la nueva temporada.

Por su parte, el Manchester City se aferra a la continuidad de Rodri y continúa sus intentos de convencerlo para firmar un nuevo contrato. Es más, la directiva del club inglés está dispuesta a retener al jugador hasta el final de su contrato, aunque se marche gratis el próximo verano, en lugar de aceptar venderlo durante el actual periodo de fichajes.

A pesar de la intensa competencia, los informes apuntan a que el Real Madrid sigue encabezando la carrera por el fichaje de Rodri, aunque podría necesitar vender a uno de los jugadores de su centro del campo para liberar espacio en su plantilla y financiar la operación, especialmente ante su deseo también de fichar a un nuevo extremo ofensivo durante el mercado estival.