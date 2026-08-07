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El mercado de fichajes y su última sorpresa: el Liverpool cede a una estrella del Barcelona

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Flick ha decidido cuáles serán sus dos centrales titulares

El Liverpool inglés alcanzó un acuerdo para hacerse con la cesión de uno de los jugadores del Barcelona español, en una operación sorpresa para reforzar la línea defensiva del equipo, en el marco del actual mercado de fichajes de verano, según un informe periodístico.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, existe un acuerdo verbal entre el Liverpool y el Barcelona sobre el traspaso de Araújo en calidad de cesión.

Romano añadió que el director deportivo del club catalán, Deco, dio el visto bueno para cerrar la operación.

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Se espera que Araújo se una al Liverpool, para convertirse en un nuevo refuerzo para la línea defensiva del equipo, en una operación que Romano calificó de sorpresa.

Araújo había quedado prácticamente fuera de los planes del entrenador alemán del Barça, Hansi Flick, quien prefiere apoyarse en Pau Cubarsí y Gerard Martín de forma principal en el eje de la defensa durante la próxima temporada.


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