Aunque muchos aficionados de Ámsterdam ya están disfrutando del actual mercado de fichajes del Ajax, Jordi Cruyff está lejos de haber terminado. Este verano llegarán todavía cinco jugadores más, según asegura Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf.

«Ajax ya ha abierto la veda con varios fichajes, pero de verdad van a llegar cinco más», arranca Verweij. En el estudio del pódcast reaccionan de inmediato con total asombro. «Sí, cinco más», insiste Verweij.

«El salario todavía puede ser un problema, por eso también tienen que salir jugadores de verdad», matiza el periodista que sigue la actualidad del Ajax. «En Eindhoven y Róterdam dicen: “¿Cómo puede ser?”. Pero con las ventas de Steur, Akpom, Mannsverk y Fitz-Jim, Ajax simplemente ha ingresado 39 millones».

«Y con varios jugadores que llegaron libres y cesiones, solo han gastado 30,4 millones». Así, Ajax ya logró dar el golpe con la llegada de Julian Brandt, que estaba libre tras su salida del Borussia Dortmund. El internacional alemán, 48 veces internacional, ha firmado un contrato hasta mediados de 2029.

«Los jugadores libres suelen querer ser compensados con el salario», señala Verweij. «Así que Brandt seguro que cobrará bastante. Pero también se han marchado muchísimos jugadores con un sueldo muy alto. Piensa en Jaros, Tomiyasu, Weghorst y también Henderson».

Con varios nombres importantes llegando ahora al Ajax, el club vuelve a correr cierto “peligro” en materia salarial, según Verweij. Sin embargo, el inminente traspaso de Mika Godts al Paris Saint-Germain ofrecerá una solución. «Eso de verdad va a salir adelante. Godts ya tiene un acuerdo personal, así que normalmente esto saldrá bien. Entonces de repente entrarán otros 60 millones más».

Con ese presupuesto, según Verweij, Ajax todavía puede incorporar a cinco jugadores. El primero de ellos será sin duda Marc-André ter Stegen. Según Verweij, ese fichaje se anunciará en los próximos días, si no en las próximas horas. Tampoco es ningún secreto que debe llegar un nuevo número 6: Edson Álvarez es el candidato soñado para ello.