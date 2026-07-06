Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

El mercado de fichajes del Al-Hilal se calienta... Una estrella del Milan pone en peligro la continuidad de Salem Al-Dossari

Salem Mohammed Al-Dossari
R. Leao
Al Hilal
AC Milán
1ª División
Arabia Saudita
Portugal
Italia

¿Se marchará el Tornado del Líder?

Este lunes, varios medios informaron que Al-Hilal planea fichar a una estrella del Milan, lo que podría suponer la salida de Salem Al-Dossari, capitán del equipo, en este mercado de verano.

Al-Dossari, una de las mayores leyendas del club, ha recibido críticas y peticiones para dejar la titularidad desde la temporada pasada.

Según el periodista Mohamed Al-Bakiri en «X», el club ya negocia con el extremo del AC Milan Rafael Leão para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

Lee también... Al-Da’ei sorprende a la afición del Al-Hilal: ¡Benzema no tendrá éxito por esta razón!

Este fichaje podría suponer la salida del capitán Salem Al-Dossari, pues la llegada de un extremo extranjero a su posición facilitaría su marcha.

Amistosos
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milán crest
AC Milán
MIL

La medida forma parte de la reestructuración de la plantilla que impulsa la nueva directiva.

Se rumorea también la salida de Karim Benzema y Darwin Núñez.

Por ahora el club no se ha pronunciado, así que la incertidumbre se mantendrá hasta los próximos días.


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google