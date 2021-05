El mensaje de Sergio Ramos tras quedarse fuera de la Eurocopa 2021: "Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero"

El central utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su sonado ausencia en la lista de Luis Enrique y aseguró que se centra en recuperarse.

Sergio Ramos es la ausencia más destacada en la lista de convocados de Luis Enrique para jugar con la Selección de España la Eurocopa 2021. El capitán del Real Madrid ha visto como las lesiones le han apartado de la citación, tal y como ha explicado el propio seleccionador.

El propio Ramos ha utilizado sus cuentas en las redes sociales para enviar un mensaje al respecto y dejar claro que ahora se centrará en recuperarse sus últimas dolencias y anunciar que "animaré como uno más desde casa".

"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero", escribió en sus redes sociales.

"Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre, ¡Viva España y Hala Madrid!", sentenció el capitán del Real Madrid.