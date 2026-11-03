¡El mensaje de Mainoo! La joven estrella asume la responsabilidad de salvar al Manchester United y respalda al técnico Carrick

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El centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo cree que al equipo le basta una victoria para dar un giro a su temporada, pese al difícil comienzo. El canterano subrayó su deber de transmitir los valores fundamentales del club y agradeció al entrenador Michael Carrick que siga guiándole.

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Mainoo predica con el ejemplo en un momento difícil

El centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo compareció ante los medios antes del partido de Champions League contra la Roma en Old Trafford. El United ha tenido un comienzo complicado de la temporada 2026/27: solo ha ganado uno de sus seis primeros partidos de la Premier League.

Mainoo sigue siendo una figura clave para mantener la histórica racha del club, que lleva 89 años incluyendo a un futbolista de la cantera en la convocatoria de cada partido, un total de 4.374 encuentros consecutivos.

El centrocampista de 21 años expresó su firme convicción de que la situación está a punto de cambiar.

Mainoo promete preservar las tradiciones y los valores del United

Mainoo reconoció su responsabilidad como jugador formado en la cantera de mantener los estándares establecidos por las generaciones anteriores. «El United es un club enorme. Así que creo que mucha gente conoce los valores de este club, que se han transmitido a través de quienes han trabajado y jugado aquí», señaló Mainoo.

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«Siento que tengo parte de esa responsabilidad y de la tarea de transmitir lo que es el Manchester United, después de haber pasado por la cantera».

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«Espero poder seguir transmitiendo ese mensaje durante el mayor tiempo posible», afirmó el centrocampista.

Agradecimiento a Carrick por sus consejos en medio de las dificultades

Mainoo elogió al entrenador Michael Carrick por confiarle responsabilidades en el centro del campo desde que asumió el cargo la temporada pasada. «Estoy muy agradecido al entrenador por confiar en mí... y por todos los consejos que me ha dado», dijo Mainoo.

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«Es alguien que jugó en este club, conoce su historia y sabe lo que hace falta para ganar. Me tomo muy en serio sus palabras e intento ponerlas en práctica cada día».

«Ha sido una temporada difícil... Siento que estamos a una victoria de cambiar eso», añadió.

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El Manchester United busca un cambio de rumbo decisivo ante la Roma

Mainoo aspira a imponer su juego en el centro del campo mientras el United busca dar continuidad a su victoria por 4-0 ante el Sabah FK en la Champions League a principios de la temporada.

El centrocampista pidió al equipo que se mantenga fuerte en los momentos difíciles.

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El United recibe a la Roma en Old Trafford en un duelo europeo de gran importancia.