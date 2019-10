El mensaje de Juanfer Quintero tras su vuelta: "Se vienen cosas grandes para nosotros"

Tras casi siete meses de inactividad, el colombiano volvió a jugar en la victoria sobre Almagro por Copa Argentina.

Juan Fernando Quintero vivió una de sus noches más especiales desde que viste la camiseta de River. El autor de uno de los goles más importantes de la historia del Millonario volvió a jugar después de más de medio año, tras recuperarse de la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda.

Luego del triunfo 2-0 sobre Almagro, por cuartos de final de la Copa , el zurdo colombiano grabó un video lleno de agradecimientos y con un mensaje esperanzador para todos los que lo apoyaron en su extensa rehabilitación.

"Muy contento por volver a jugar después de tanto tiempo. Feliz de estar en esta familia, con mis compañeros, con todos. Quiero agradecerles a todas las personas que me enviaron un mensaje de cariño en estos casi siete meses. Agradecerles a todos los hinchas que me ovacionaron a la hora de entrar. Me siento muy orgulloso e identifcado con todos ustedes. Se vienen cosas grandes para nosotros", aseguró el 10 riverplatense, en un video difundido por la cuenta oficial del club.