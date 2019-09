El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el The Best de Messi: "Tras la noche llega el amanecer"

El portugués lanzó un mensaje en instagram junto a una fotografía en la que aparecía leyendo un libro.

Lionel Messi se impuso este lunes a Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk en la votación del Premio The Best con el que la FIFA elige al mejor jugador del mundo. De esta forma, el argentino suma su primer galardón y ya ha sido elegido por el organismo seis años como mejor jugador, el que más por encima de los cinco de Cristiano Ronaldo.

De hecho, el portugués no acudió a la gala a pesar de que se celebró a pocos kilómetros de Turín, concretamente en Milán. El luso sufre una lesión que le obligará a no jugar el martes ante el Brescia y por eso no acudió pero sí lanzó un misterioso mensaje en las redes sociales tras la gala.

"La paciencia y la persistencia son dos características que diferencian a los profesionales de los aficionados. Lo que ahora es grande un día comenzó pequeño. Si no puedes hacer todo, haz todo lo que puedas para que tu sueño sea una realidad. Trata de tener en cuenta que después de la noche siempre llega el amanecer", escribió el jugador de la en su cuenta de instagram.