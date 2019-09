El mensaje de apoyo de James a Héctor Quiñones por su lesión de rodilla

El crack cafetero respondió un post del lateral escarlata en el que confirmó una rotura de ligamentos que lo sacará el resto de la temporada.

Héctor Quiñones pasa uno de los momentos más complicados de su carrera. El lateral de 27 años estaba gozando de una buena temporada con el , pero la semana pasada sufrió una dura lesión de rodilla que le dejará sin fútbol más de seis meses: tendrá que ser operado de una rotura de ligamento cruzado.

El jugador rompió el silencio tras su lesión y dejó un sentido mensaje en sus redes sociales en el que confirmó su lesión y aseguró sentirse fuerte a pesar de la situación.

"Soy un Duro: Y bueno, hoy me toca aceptar y afrontar algo que amigos y colegas han sufrido. Me he roto el ligamento... A veces nos preguntamos el por qué de las cosas? 7 años seguidos lidiando con altura estas pruebas. Hay cosas peores y como futbolistas, estamos expuesto a estos acontecimientos. Este pequeño obstáculo es simplemente un impulso más que debo tomar para ser mejor en muchos aspectos, además de lo deportivo", dice la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Su testimonio conmovió a miles de personas, incluyendo a varios colegas como James Rodríguez. "Fuerza mi negro, volverás mejor", respondió el crack del . A la publicación del lateral escarlata también respondieron Adrián Ramos, Danilo, Santiago Arias y Jackson Martínez, entre otros.