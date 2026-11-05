El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se ha convertido en el jugador mejor pagado de Europa tras renovar su contrato con el conjunto bávaro este jueves.

El Bayern Múnich anunció oficialmente la renovación del contrato de Harry Kane, recién coronado con el Balón de Oro como mejor jugador del mundo en 2026, para continuar con el equipo hasta junio de 2029, poniendo así fin a las especulaciones sobre su futuro.

Según los informes procedentes de Alemania, recogidos por el diario inglés "Daily Mail", la renovación del contrato elevó el salario semanal de Harry Kane a la asombrosa cifra de 400.000 libras esterlinas, añadiendo que se cree que es el salario base más alto de Europa.

Kane marcó 73 goles en 65 partidos con su club y su selección la temporada pasada, lo que le permitió ganar el Balón de Oro por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal en la gala de entrega de premios celebrada la semana pasada en Londres.

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Asimismo, el capitán de la selección inglesa ha marcado 156 goles en 161 partidos desde que se incorporó al Bayern Múnich procedente del Tottenham Hotspur en 2023 por 86 millones de libras esterlinas.

Kane iba a entrar en los últimos seis meses de su contrato con el Bayern Múnich, pero cualquier esperanza de regresar a la Premier League para batir el récord de goles de Alan Shearer se ha desvanecido, al comprometerse con tres años más con el campeón de Alemania.

Kane nunca había ganado ningún título antes de incorporarse al Bayern Múnich, pero lo compensó en los últimos dos años, al conquistar dos títulos de la Bundesliga, una Copa de Alemania y dos Supercopas de Alemania.

A nivel de la selección inglesa, Kane condujo a Inglaterra a su mejor puesto en un Mundial desde 1966 este verano, cuando los Tres Leones se hicieron con la medalla de bronce, y Kane marcó seis goles en siete partidos con el equipo del entrenador Thomas Tuchel.