El «mejor lanzador de penaltis del planeta» da la vuelta al mundo con un nuevo penalti insólito

Ivan Toney transformó un penalti de forma sorprendente el viernes por la noche en la victoria por 4-1 de Al-Ahli sobre Al-Khaleej. El delantero de 30 años fue clave para el equipo de Marino Pusic con dos goles, pero es sobre todo su peculiar penalti en los últimos segundos el que está dando que hablar en las redes sociales.

El exdelantero del Brentford está en excelente forma esta temporada en Arabia Saudita, donde ya ha marcado 13 goles en nueve partidos de liga. Ante Al Khaleej, el inglés abrió el marcador y, ya en los últimos instantes, estableció el resultado definitivo desde los once metros.

Toney es conocido desde hace años por su peculiar manera de lanzar los penaltis. Normalmente utiliza una técnica en la que no mira el balón y mantiene la vista fija en el portero durante la carrera, pero el viernes por la noche decidió hacerlo de una forma completamente distinta.

El delantero mantuvo su característica carrera corta, pero sorprendió al portero Marwan Al-Haidari al disparar casi inmediatamente después del silbato del árbitro. Toney dio dos pasos hacia atrás, arrancó de repente hacia el balón y disparó con fuerza al ángulo inferior izquierdo, mientras Al-Haidari permanecía desconcertado en el centro de la portería.

El llamativo penalti está dando mucho que hablar en las redes sociales. «Ivan Toney, con la técnica de penalti más extraña que he visto nunca», escribe un aficionado. Otro comenta: «El portero probablemente estaba completamente convencido de que sabía cómo iba a lanzar Toney el penalti, y entonces pasó esto...».

La realización saudí no captó por completo el penalti, ejecutado a toda velocidad. «Ivan Toney, con una técnica de penalti que sorprende a todos, incluso al cámara», señala un usuario. «Merece estar entre los mejores lanzadores de penaltis que hemos visto en el fútbol mundial. Su técnica es de otro planeta».

El peculiar penalti también recuerda unas antiguas declaraciones de Thomas Frank. El entonces entrenador del Brentford ya calificó a Toney en 2023 como «el mejor lanzador de penaltis del mundo», después de una victoria por 3-2 sobre el Fulham en la que el delantero transformó su 22.º penalti con el club. «Es así por varias razones: su estrategia, el hecho de que la entrena y su enorme calma», explicó Frank entonces a Sky Sports.

Jamie Carragher coincidió entonces con Frank y calificó de «especial» la técnica de Toney para lanzar penaltis porque, según el exdefensa del Liverpool, los porteros apenas creen que puedan detener un lanzamiento del inglés.

Mira las imágenes del penalti a continuación: