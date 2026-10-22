Ali Al-Bulaihi, defensa del Al-Shabab, escribió una nueva página de la historia de la Roshn Saudi League tras su salida de su anterior equipo, el Al-Hilal.

El Al-Shabab visitó al Al-Fateh, en el estadio de este último en Al-Ahsa, este jueves, en la undécima jornada de la Roshn League.

En el minuto 31 del encuentro, Ali Al-Bulaihi marcó el segundo gol del Al-Shabab, tras aprovechar un rechace del portero del Al-Fateh para enviar el balón al fondo de la red con un remate de cabeza.

El defensa saudí no se detuvo ahí, ya que marcó su segundo tanto y el tercero de su equipo en el minuto 54, después de mandar un centro al fondo de la red con su pierna izquierda.

Según la cuenta «Estadísticas de la Roshn League» en la red social «X», esta fue la primera vez que Ali Al-Bulaihi marcaba en la actual temporada de la competición.

Gracias a ese doblete, Al-Bulaihi se convirtió en el defensa máximo goleador en la historia de la Roshn Saudi League con 22 goles, superando al argelino Farouk Chafaï, que había marcado 21 goles.

Cabe recordar que 17 de los 22 goles que el defensa saudí ha marcado en la historia de la Roshn League llegaron con el Al-Hilal, mientras que anotó un único gol con el Al-Fateh y 4 goles con el Al-Shabab.



