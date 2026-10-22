El marfileño Yan Diomandé entró en la historia de la Liga de Campeones de Europa, gracias a su gran contribución en la amplia victoria del Real Madrid sobre su visitante, el Leipzig alemán, por un resultado de (4-1), la tarde de ayer miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la tercera jornada de la competición continental.

Según la red de estadísticas "Opta", Diomandé (19 años) se convirtió en el jugador africano más joven en marcar un gol y asistir en otro, en un mismo partido de la Liga de Campeones de Europa, desde el nigeriano Obafemi Martins en septiembre de 2003, con la camiseta del Inter de Milán ante el Arsenal.

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Diomandé entró como suplente en el minuto 70 del partido ante el Leipzig, y logró dejar su huella rápidamente frente a su antiguo equipo, ya que asistió en el tercer gol del Real Madrid, anotado por el francés Kylian Mbappé en el minuto 83, antes de marcar él mismo el cuarto gol en el minuto 87, con un potente disparo desde dentro del área.

El brillo del jugador marfileño llegó en un momento sumamente importante para el conjunto blanco, que se prepara para visitar a su eterno rival, el Barcelona, el próximo domingo en el marco de LaLiga, en el estadio Spotify Camp Nou.

El conjunto catalán encabeza la tabla de clasificación de la Liga española, con 27 puntos, mientras que el Real ocupa el tercer puesto con 21 puntos, después de haber sufrido dos derrotas en la competición doméstica, ante el Real Betis (1-0) y el Atlético de Madrid (2-1).



