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Jose Mourinho calificó a Jude Bellingham como el mejor centrocampista del mundo después de que el Real Madrid goleara 5-1 al PSV en la Champions League. En el Santiago Bernabéu, el entrenador criticó además su ausencia entre los diez primeros del Balón de Oro y explicó cómo la entrada del centrocampista transformó por completo el ataque madridista.

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Mourinho elogia al «extraordinario» Bellingham tras vencer al PSV

Mourinho calificó a Bellingham como el mejor centrocampista del mundo después de que el Real Madrid lograra una cómoda victoria por 5-1 ante el PSV en la quinta jornada de la Champions League. En la sala de prensa del Santiago Bernabéu, el técnico madridista destacó que el centrocampista transformó el partido.

Bellingham había atribuido generosamente a Mourinho parte de su reciente mejoría, pero el entrenador no tardó en devolver los elogios al jugador y a sus compañeros. Mourinho subrayó que la ambición y la calidad del propio Bellingham marcaron la diferencia ante el PSV.

Bellingham, «el mejor del mundo» para Mourinho

Mourinho fue rotundo al valorar el lugar que ocupa Bellingham en el fútbol e insistió en que era injustificable su ausencia entre los diez primeros del Balón de Oro.

«Es muy amable al decir que soy la razón de su mejoría, pero yo no lo veo así», explicó Mourinho en la web oficial del club. «Creo que el principal responsable de lo que Jude es hoy es él mismo, junto con sus compañeros. Yo intento ayudar un poco. Es un jugador absolutamente extraordinario que lo tiene todo».

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Versatilidad táctica y liderazgo natural

Más allá de su impacto inmediato ante el PSV, Mourinho destacó la poco habitual capacidad de Bellingham para adaptarse tácticamente. El entrenador elogió su físico, su técnica y su comprensión del juego, y señaló que puede actuar como mediapunta, como interior o junto a uno o dos pivotes.

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«Tiene físico, técnica, comprensión táctica del juego y ambición», añadió Mourinho. «Hoy, evidentemente no él solo, cambió el rumbo del partido. Para mí, sin ninguna duda, es el mejor centrocampista del mundo. Además, puede jugar de ‘10’, de ‘8’, con dos pivotes, con uno... Por eso dije, cuando se habló del Balón de Oro, que era indignante que no estuviera entre los diez primeros. Es un jugador absolutamente extraordinario».

«Es un líder natural porque se exige muchísimo. Se ve cada día en cómo entrena y juega. Es un tipo que, cuando las cosas no van bien, no puede ocultar su frustración, pero la combate trabajando duro. La combate con ese liderazgo que pone el motor en marcha».

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El Deportivo Alavés, próximo rival en Liga

Tras marcar cinco goles en Europa, el Madrid vuelve a centrarse en la competición nacional. El equipo de Mourinho se enfrentará el sábado al Deportivo Alavés en Liga. Con Bellingham ejerciendo su máxima influencia e impulsando el ataque, el Real Madrid buscará mantener este fin de semana la inercia de la Champions League.