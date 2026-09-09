"El mejor del mundo": el entrenador del Feyenoord se rinde ante el Barcelona y predice el Balón de Oro para Yamal

Giovanni van Bronckhorst no buscó excusas ni se escondió tras el duro resultado después de la humillante derrota que sufrió el Feyenoord por cinco goles a uno ante el Barcelona en el estadio Camp Nou, en el arranque de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

El entrenador neerlandés ofreció unas declaraciones sinceras en las que reconoció la enorme diferencia entre ambos equipos, subrayando que lo que vio en el Barcelona es lo mejor del mundo en la actualidad.

Van Bronckhorst afirmó, en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Si veis su manera de jugar, os daréis cuenta de que el Barcelona es el mejor equipo del mundo en este momento".

Explicó que su equipo no salió solo a defender, pero que el gol tempranero del Barça lo cambió todo, y añadió: "Tuvimos ocasiones e intentamos marcar, pero los errores ante un equipo de esta calidad se pagan muy caros".

Pese a la amargura de la derrota, el técnico del Feyenoord insistió en convertirla en una valiosa lección para sus jugadores, y dijo: "Hay mucho que mejorar, se puede aprender mucho del rival, a pesar de la gran diferencia de nivel entre nosotros".

Van Bronckhorst no dudó en señalar al Barcelona como candidato al título europeo esta temporada, y aseguró: "El Barcelona es capaz de ganar la Liga de Campeones de Europa".

El partido tuvo un carácter especial para Van Bronckhorst, que regresó al club cuya camiseta vistió como jugador. Al respecto dijo: "Estaba concentrado en el partido, reconocí a algunas personas a las que saludé, tengo recuerdos muy bonitos en este club".

También agradeció al entrenador Hansi Flick tras sus elogios al rendimiento del Feyenoord pese al resultado: "Fue muy amable por parte de Flick decir que estaba impresionado con nosotros, que presionamos con fuerza y que no nos limitamos únicamente a defender".

Van Bronckhorst cerró sus palabras con un elogio excepcional hacia la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, cuando dijo: "A esta edad, lo ha conseguido todo. La afición lo adora, puede ganar el Balón de Oro, lo veo como Messi y Ronaldinho".