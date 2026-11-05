El club del Bayern de Múnich anunció oficialmente este jueves por la mañana la renovación del contrato de su delantero inglés Harry Kane, recientemente galardonado con el Balón de Oro como mejor jugador del mundo en 2026, para continuar con el equipo hasta junio de 2029, poniendo así fin a las especulaciones sobre su futuro.

El anterior contrato de Kane finalizaba al término de la presente temporada, mientras que el nombre del delantero inglés estuvo vinculado durante los últimos años al interés de varios grandes clubes de Europa, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.

Desde su llegada al Bayern de Múnich, Kane ha conquistado dos títulos de la Bundesliga, una Copa de Alemania, además de dos títulos de la Supercopa de Alemania.

El delantero inglés ha disputado 161 partidos oficiales con el Bayern de Múnich a nivel nacional y continental, en los que ha marcado 156 goles.

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Kane declaró en unas palabras para la web de su club: "Me siento como en casa en el Bayern. Amo al club y a la ciudad de Múnich, y tenemos un gran equipo y un entrenador increíble como Vincent Kompany. Me siento orgulloso de ser parte de este club, y mi familia está muy feliz aquí. Quería quedarme, y estoy muy ilusionado con el futuro y quiero seguir cosechando títulos con este gran club".

Por su parte, Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, elogió al delantero inglés, afirmando: "Se ha convertido en una parte muy especial de la historia del Bayern. Harry Kane ha superado todas las expectativas que existen en el fútbol, y ya tiene un lugar especial en los corazones de la afición al ser una de las figuras deportivas más destacadas de nuestra época".