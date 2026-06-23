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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images

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El mejor de todos los tiempos... Ronaldo sigue los pasos de Messi con una nueva marca histórica

C. Ronaldo
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Portugal vs Uzbekistán
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Jordania vs Argentina
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El astro portugués siguió batiendo récords


Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, batió un nuevo récord histórico en el Mundial y siguió los pasos de su rival Lionel Messi.

Hoy, martes, Portugal enfrentó a Uzbekistán en Houston en la segunda jornada del Mundial 2026.

En el minuto 6, aprovechó un centro de João Cancelo para abrir el marcador. En el 39, quedó solo ante el portero y sentenció el 2-0.

Con 41 años y 138 días, se convirtió en el jugador más veterano en anotar con Portugal en un Mundial, superando a Pepe, quien tenía 39 años y 283 días en 2022.

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Jordania crest
Jordania
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Además, ya había sido el más joven en marcar con Portugal en 2006, con 21 años y 132 días.

Según Opta, es el tercer futbolista —tras Michael Laudrup y Messi— que lidera las listas de goleadores más jóvenes y más veteranos de su país en la Copa del Mundo.

Michael Laudrup lo consiguió primero con Dinamarca, luego lo hizo Lionel Messi con Argentina y ahora Ronaldo.


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