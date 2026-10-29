En la web oficial del Balón de Oro, los aficionados pudieron elegir, entre las victorias de quienes habían ganado varias veces el prestigioso premio, cuál y de qué año les parecía la más importante.

Ronaldo encabeza el resultado de la votación, publicado el miércoles por la noche. En concreto, los votantes eligieron su Balón de Oro de 2008 como el B.O.A.T., el «Best of All Time».

En 2008, Ronaldo, que entonces tenía 23 años, ganó por primera vez el Balón de Oro. Por aquel entonces jugaba en el Manchester United y venía de una temporada 2007/08 formidable: con los Red Devils no solo conquistó la liga inglesa, sino también la Liga de Campeones por primera vez en su carrera. Marcó 42 goles y dio nueve asistencias entre todas las competiciones, y fue el máximo goleador tanto de la Premier League como de la Liga de Campeones.

El mejor Balón de Oro de todos los tiempos: Ronaldo y Messi ocupan los doce primeros puestos

Con su Balón de Oro de 2008, el primero de los cinco que ha ganado, CR7 se impuso en la votación de los aficionados a quien durante años fue su gran rival, Lionel Messi. El argentino quedó segundo con su triunfo de 2012, mientras que Cristiano Ronaldo volvió a aparecer en el tercer puesto con el de 2017. De hecho, Messi y CR7 se reparten los doce primeros puestos de la lista. El primer jugador distinto de ellos es Ronaldo Nazario, decimotercero con su Balón de Oro de 2002.

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Ronaldo, que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudí desde principios de 2023, trabaja ahora para alcanzar los 1.000 goles en su carrera. El delantero, de 41 años, suma actualmente 982 tantos, así que ya no le falta mucho.

Messi, que en verano había llevado a Argentina a la final del Mundial, volvió a figurar entre los primeros puestos en la votación del Balón de Oro de este año. El jugador del Inter Miami, de 39 años, quedó quinto, por detrás de Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y el recién galardonado Harry Kane.