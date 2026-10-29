"El mejor de la historia": el Balón de Oro arregla la relación entre Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal

El premio Balón de Oro reparó la tensa relación que mantuvieron Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, y los responsables de la selección de Portugal durante el último periodo.

La revista francesa "France Football" anunció ayer miércoles la coronación de Ronaldo con el premio "BOAT", como mejor jugador en la historia de los galardonados con el Balón de Oro, por el que ganó en 2008 con el Manchester United.

La estrella portuguesa superó a su eterno rival argentino Lionel Messi mediante votación, ya que "la Pulga" quedó en segunda posición por el Balón de Oro que conquistó en 2012 con el Barcelona.

La coronación de Ronaldo con el premio llevó a la cuenta oficial de la selección de Portugal en el sitio "X" a felicitarlo, donde escribió: "De 2008 para siempre, el mejor Balón de Oro de la historia es portugués, felicidades, capitán".

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La felicitación se ha convertido en un nuevo punto de reconciliación entre Ronaldo y la selección de Portugal, desde la crisis que se produjo durante el último parón internacional, debido a su no participación en el partido contra Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA.

Ronaldo abandonó la concentración de la selección de Portugal antes del enfrentamiento contra Dinamarca, y la federación de fútbol decidió posteriormente sancionarlo con 30 días, que finalizan antes del próximo parón internacional, además de multarlo con 255 euros.

Asimismo, Roger Schmidt... Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, decidió incluir al "cohete de Madeira" en la lista preliminar ampliada para participar en el parón internacional del próximo mes de noviembre.

Ronaldo es considerado el jugador más destacado en la historia de la selección de Portugal, ya que contribuyó a su conquista de 3 títulos: la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA de 2019 y 2025, además de ser el máximo goleador histórico de la selección.