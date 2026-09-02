La Liga Profesional Saudí propinó un duro golpe al italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, tras revelar los premios a los mejores de la competición durante el pasado mes de agosto.

La Liga Roshn dio a conocer a los ganadores de los premios a los mejores del pasado mes de agosto, en los que el galardón al mejor entrenador fue para el australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al-Nassr.

Postecoglou condujo al Al-Nassr a ganar sus cuatro primeros partidos en la Liga Roshn, en los que sus jugadores marcaron 12 goles, a un promedio de 3 goles por partido, mientras que su portería recibió 3 goles.

Y a pesar de esos destacados resultados, el Al-Nassr ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, ya que los jugadores del "Líder" marcaron 15 goles, a un promedio cercano a los 4 goles por partido, recibiendo también 3 goles.

Mientras Inzaghi perdía el premio al mejor entrenador, su estrella portuguesa Rúben Neves obtuvo el premio al mejor jugador del pasado mes de agosto.

Neves brilló de forma evidente en las primeras 4 jornadas de la Liga Roshn, donde participó como titular en todos los partidos, y logró durante ellos marcar dos goles y dar otras tantas asistencias.

El centrocampista portugués no fue el único del Al-Hilal en ganar un premio el pasado mes de agosto, ya que la estrella marroquí Yassine Bounou obtuvo también el premio al mejor portero.

Bounou participó en los cuatro primeros partidos del "Líder" en la Liga Roshn, en los que su portería recibió 3 goles, pero mantuvo su portería a cero en dos partidos.

Bounou tampoco fue el único portero en la lista de premios, ya que Hamed Al-Shanqiti, guardameta del Al-Khaleej cedido por el Al-Ittihad, obtuvo el premio al mejor jugador prometedor del pasado mes de agosto.

El futbolista de 21 años participó en los cuatro primeros partidos del Al-Khaleej en la Liga Roshn, en los que su portería recibió 5 goles, sin lograr mantenerla a cero en ningún partido.

Esta se ha convertido en una de las escasas ocasiones en las que dos porteros figuran en los premios del mes de la Liga Roshn, ya que Bounou obtuvo el premio al mejor portero y Al-Shanqiti se hizo con el premio al mejor jugador prometedor.