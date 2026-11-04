"El mejor de África se acerca": una muralla infranqueable salva a Hakimi de la pesadilla de Yamal y Dembélé en el Balón de Oro

La Confederación Africana de Fútbol "CAF" reveló este miércoles la lista de candidatos al premio de Mejor Jugador de África 2026, que suscitó numerosos interrogantes.

La lista contó con una destacada presencia marroquí gracias al trío formado por Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain; Brahim Díaz, jugador del Real Madrid; e Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich.

Las estrellas de Marruecos se enfrentan a una fuerte competencia por parte de Senegal, presente con el trío integrado por Ismaïla Sarr, jugador del Crystal Palace; Pape Gueye, jugador del Villarreal; y Sadio Mané, estrella del Al Nassr saudí.

La lista de candidatos incluyó también al marfileño Amad Diallo, jugador del Manchester United; al congoleño Yoane Wissa, jugador del Newcastle United; al ghanés Antoine Semenyo, jugador del Manchester City; y al sudafricano Teboho Mokoena, jugador del Sundowns.

El mejor del continente: Marruecos, más merecedor del premio

Al observar la lista de candidatos, la realidad confirma que el premio debe recaer en un jugador marroquí, tras la coronación con el título de la última Copa Africana de Naciones, en medio de una destacada actuación de Brahim Díaz y del resto de los jugadores.

A esto se suma la brillante actuación de la selección marroquí y su llegada a los cuartos de final del Mundial 2026, eliminada por Francia, en medio del brillo de muchas de las estrellas de Marruecos.

A nivel de clubes, aunque Díaz no aportó demasiado con el Real Madrid, que terminó sin ningún título, el otro dúo marroquí sí estuvo a la altura.

Achraf Hakimi conquistó el título de la Liga de Campeones de Europa por segunda temporada consecutiva con el Paris Saint-Germain, además de la Ligue 1, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

También estuvo entre los candidatos al premio del Balón de Oro, que conquistó hace unos días el inglés Harry Kane, estrella del Bayern Múnich.

En cuanto a Ismael Saibari, ofreció una temporada destacada con el Eindhoven antes de su traspaso al Bayern Múnich, y tuvo una magnífica actuación con la selección de Marruecos, especialmente en el Mundial, donde marcó 3 goles.

Senegal: Mané y Sarr, los más destacados

Por otro lado, Senegal disputa la carrera con tres jugadores, entre los que destaca Sadio Mané, que estuvo en la lista del último premio del Balón de Oro.

Mané fue uno de los jugadores más destacados de Senegal en la Copa Africana de Naciones, pero no tuvo una buena actuación en el Mundial, donde se limitó a dar una asistencia de gol antes de la eliminación en los dieciseisavos de final a manos de Bélgica; además, ganó con el Al Nassr saudí el título de la Liga Saudí.

También está Ismaïla Sarr, que ofreció una magnífica temporada con el Crystal Palace, donde ganó el título de la Conference League europea de la temporada 2025-2026, el primer título europeo en la historia del club.

Sarr recibió el premio al Mejor Jugador del torneo continental, además de ofrecer un nivel destacado con su equipo durante la temporada doméstica.

Pape Gueye, jugador del Villarreal, contribuyó a que su equipo ocupara el tercer puesto en la Liga española la temporada pasada, y marcó 5 goles y dio 2 asistencias en 30 partidos de LaLiga.

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¿Se repetirá el escenario del Balón de Oro?

Hace unos días, el inglés Harry Kane se llevó el premio del Balón de Oro al mejor jugador del mundo, otorgado por la revista "France Football", y por detrás de él quedó el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

El dúo del Barcelona, Lamine Yamal y Rodri, ocupó el tercer y cuarto puesto, a pesar de que el primero era un firme candidato a ganar el premio.

Al comienzo de la carrera por el premio, las nominaciones apuntaban hacia Yamal y Mbappé para ganar el galardón, pero Harry Kane acabó llevándoselo con una diferencia no muy grande respecto a Mbappé.

Vincent García, redactor jefe de la revista France Football, atribuyó el hecho de que Lamine Yamal no se coronara con el Balón de Oro 2026 a la dispersión de los votos de los votantes entre él y su compatriota y compañero Rodri.

El dúo conquistó el título de la Copa del Mundo con España, lo que provocó la dispersión de los votos entre ambos, haciéndoles perder finalmente el premio y retroceder en la clasificación, teniendo en cuenta que si uno de ellos hubiera obtenido los votos del otro, lo habría situado en el primer puesto.

García añadió que lo mismo ocurrió con Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint-Germain.

Dijo que el Paris no supo promocionar bien a su jugador: "Mbappé hizo una temporada muy buena. Otros hicieron una mala temporada, como el Paris Saint-Germain. Creo que deberían haber apostado por Ousmane Dembélé".

Y continuó: "La comunicación del Paris quizá no fue clara cuando intentó promocionar a tres jugadores y luego a dos. Deberían haberse centrado en Dembélé", en referencia a la dispersión de los votos entre Dembélé, Fabián Ruiz y Kvaratskhelia.

Al observar la carrera por el Balón de Oro africano, encontramos que la presencia de 3 jugadores de Marruecos pone sobre la mesa lo que ocurrió con Lamine Yamal y Dembélé.

Hakimi brilló a nivel de clubes con el Paris, mientras que Díaz fue una estrella destacada en las filas de la selección marroquí, y tras ellos, Ismael Saibari, que parece el menos opcionado del trío marroquí.

Aquí surgen los temores por el reparto de los votos entre Hakimi y Díaz, lo que podría reducir sus posibilidades de ganar el premio, pero lo tranquilizador para los marroquíes es que los competidores no lograron demasiado, ya sea a nivel de selección o de clubes.

Y aquí podemos decir que el escenario del Balón de Oro podría repetirse, aunque sea parcialmente, en la carrera africana, pero lo que logró Hakimi lo sitúa lejos de todos, y también al otro dúo marroquí.

Además, el trío senegalés, que es teóricamente el más peligroso para las estrellas de Marruecos, tiene un nivel similar, y es seguro que los votos que vayan para Senegal se repartirán entre ellos, lo que los aleja del camino de Marruecos.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de votación?

Los resultados se determinan mediante un amplio proceso de votación en el que participan:

- Los seleccionadores de las selecciones nacionales de las 54 federaciones miembros de la Confederación Africana de Fútbol

- Los capitanes de las selecciones nacionales de las 54 federaciones miembros

- Los miembros del grupo técnico de estudio de la Confederación Africana de Fútbol

- Los representantes de los medios de comunicación de cada una de las 54 federaciones miembros

Cada votante elige a 5 jugadores por orden, de modo que el primero obtiene 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3 puntos, el cuarto se lleva 2 puntos y, por último, el quinto recibe 1 punto.

La ceremonia de entrega de los premios de la CAF 2026 se celebrará el lunes 7 de diciembre próximo en la ciudad nigeriana de Lagos, y se espera que el acto cuente con la presencia de una selecta élite de las más destacadas estrellas del fútbol africano, junto a entrenadores y representantes de federaciones y clubes.