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El médico del equipo danés sobre Eriksen: «¿Si ha jugado su último partido?»

El médico de la selección danesa, Morten Boesen, informó a TV2 sobre Christian Eriksen.

El domingo, durante el amistoso contra Ucrania (2-1), el jugador de 34 años sufrió una descarga de su desfibrilador implantado y se desplomó.

Horas después, Boesen confirmó que el jugador, quien ya sufrió un colapso cardíaco en la Euro 2020 ante Finlandia (derrota 0-1), se encuentra estable.

Muchos de los que estaban en el campo aquel día volvieron a jugar el domingo. «Fue un flashback de uno de los peores momentos de sus vidas. Hubo reacciones intensas y conmoción en el vestuario», admitió el seleccionador.

Verlo salir por su propio pie fue un alivio. Boesen añadió: «Está bien, de buen humor y con su familia. Podrá volver a casa pronto. El marcapasos funcionó como debía. Él quiso levantarse, y eso es una buena señal».

Por ahora se desconoce si el excentrocampista de Ajax y Manchester United ha jugado su último partido como profesional.

«Eso lo debe decidir él. Es una pregunta lógica, pero la decisión es suya». De momento, Eriksen no se ha pronunciado.

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