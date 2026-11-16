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La decisión de que Bernardo Silva regresara a Madrid tras quedar fuera de la convocatoria de Portugal para el partido ante Gales ha generado una gran polémica, después de conocerse que el jugador podría estar en condiciones de jugar con su equipo ante el Celta de Vigo el próximo sábado.

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En este contexto, el diario español AS desveló los detalles de la situación, después de que José Carlos Noronha, responsable de los servicios médicos de la Federación Portuguesa de Fútbol, saliera a explicar los motivos por los que el jugador abandonó la concentración de la selección, tras anunciarse ayer que no estaba en condiciones de disputar mañana el partido contra Gales.

El jugador del Real Madrid sintió molestias musculares durante el primer partido ante Dinamarca, lo que llevó a los servicios médicos de la selección a descartarlo para el siguiente encuentro con el fin de evitar que la lesión se agravara.

La decisión no fue bien recibida en Portugal, sobre todo después de que hoy se haya comentado que el jugador no tendrá ningún problema para jugar ante el Celta de Vigo el sábado, a pesar de haber abandonado la concentración de la selección sin someterse a pruebas adicionales más precisas que confirmaran la naturaleza de la lesión.

Noronha explicó así los motivos de la decisión: «Para aclararlo brevemente, los dolores y las contracturas musculares pueden convertirse en roturas completas días después, aunque los resultados de las ecografías y las resonancias magnéticas sean negativos, lo cual no ocurrió en este caso».

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Y añadió: «El jugador regresó al Real Madrid, donde las pruebas de imagen no revelaron ninguna lesión. Quiero recordar que el 50 % de las molestias que refieren los pacientes no se reflejan en las pruebas de imagen».

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El responsable médico continuó: «Lo que tenemos comprobado es que los deportistas que sufren este tipo de dolores y después disputan un partido o un entrenamiento tienen más probabilidades de sufrir una rotura muscular a los dos o tres días, que puede llegar a ser una rotura completa».

Noronha reveló que estos temores fueron el motivo por el que no se sometió al jugador a una evaluación médica más precisa, y explicó que la decisión se tomó para no poner en riesgo su integridad.

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El médico portugués prosiguió: «También quiero recordar que la resonancia magnética, que se utiliza mucho para diagnosticar este tipo de lesiones, no debe realizarse durante las primeras 24 a 36 horas, salvo que la lesión sea extensa, porque puede dar un falso negativo».

Y continuó: «Ya nos hemos encontrado con casos de este tipo antes, así que, teniendo en cuenta la naturaleza de las molestias que sentía Bernardo, la medida que tomamos fue la correcta. Comunicamos al seleccionador que no estaba en condiciones de jugar».

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El médico portugués insistió en que la posibilidad de que Bernardo Silva juegue ante el Celta de Vigo el próximo sábado no contradice la decisión de descartarlo para el partido contra Gales.

Y explicó: «Es completamente normal que juegue el sábado. Después del partido, pidió hacer algunos estiramientos. Al fin y al cabo, se lesionó el día 14, así que jugar mañana habría sido prematuro, porque se trata de una lesión estructural».

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Para concluir, señaló: «Ahora, pasados 7 u 8 días, es normal que esté en condiciones de jugar».