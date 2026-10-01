A pocas horas del enfrentamiento que no admite demasiados cálculos, el cuerpo técnico de la selección de Arabia Saudita espera conocer la situación de uno de los elementos en los que se apoya Georgios Donis para sus opciones ofensivas, en medio de una gran incertidumbre sobre la posibilidad de que llegue al esperado partido ante Catar.

Según informó la red de canales Al Arabiya saudí, Zakaria Hawsawi sufre una fuerte contusión en la rodilla, algo que ha puesto en duda su participación ante la selección catarí, a la espera de los resultados de las pruebas médicas que determinarán su capacidad para continuar con Arabia Saudita en la próxima fase.

La red precisó que Hawsawi realizó hoy sus entrenamientos dentro de la piscina, dentro del programa establecido para tratar la lesión, y que el jugador se someterá a una nueva prueba mañana, en un intento del cuerpo médico de conocer con mayor precisión el alcance de la lesión y su grado de influencia sobre su capacidad de movimiento y participación.

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Se espera que la próxima prueba se base en que Hawsawi camine sobre su pie lesionado, ya que el cuerpo médico medirá la magnitud del dolor que siente el jugador durante el movimiento, antes de tomar la decisión final sobre su capacidad para disputar o no el enfrentamiento ante Catar.

Este acontecimiento sitúa al cuerpo técnico dirigido por Donis ante la posibilidad de perder una de sus opciones importantes, sobre todo porque la falta de tiempo antes del partido no concede a la selección un gran margen para arriesgar con el jugador, en un momento en el que su estado físico será el factor decisivo para determinar su situación de cara a la lista.

Los cuerpos técnico y médico resolverán la situación de Hawsawi tras la prueba de mañana, ya sea permitiéndole continuar la preparación para el enfrentamiento o descartándolo en caso de que el dolor persista, de modo que las próximas horas serán decisivas para determinar si la pieza clave ofensiva de Donis podrá disputar la batalla entre Arabia Saudita y Catar o se la perderá por lesión.