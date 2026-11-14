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Abdelmawgood Samir
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El mayor desafío de Marruecos en el Mundial 2030: España, la final es innegociable

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Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, situó la celebración en su país de la final del Mundial 2030 como máxima prioridad del proyecto de organización, subrayando que España mantiene su derecho a albergar el partido decisivo y que esta exigencia está fuera de toda negociación, en coincidencia con la continuidad de las rondas de evaluación de los estadios candidatos a acoger los encuentros del torneo.

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Las declaraciones de Louzán se produjeron durante el quinto congreso de la Liga española «ProLiga», que acogió la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en la capital, Madrid, este sábado, según informó el diario «Mundo Deportivo», en un momento en el que continúan las consultas entre las partes implicadas en la candidatura conjunta, a la espera de los resultados de la evaluación de las instalaciones candidatas por parte de la Federación Internacional de Fútbol «FIFA».

El presidente de la Federación Española reveló que la gira de la delegación de la «FIFA» para inspeccionar los estadios aún no ha llegado a su última parada, aclarando que la primera fase de las visitas transcurrió de manera excepcional, mientras que todavía quedan instalaciones pendientes de inspección, entre ellas el estadio de La Cartuja y los estadios de Las Palmas de Gran Canaria, Vigo y Valencia, antes de completar la imagen final de las sedes candidatas.

Louzán se refirió a su reunión con el equipo técnico de la Federación Internacional, señalando que el encuentro contó con debates serenos, con la participación de un miembro del equipo de nacionalidad española, y expresó su tranquilidad respecto a la posición de su país y su comprensión de lo que España quiere y de lo que busca la entidad organizadora del torneo, sin revelar detalles de las evaluaciones ni los resultados de las discusiones técnicas.

No obstante, el presidente de la Federación Española reconoció que la próxima etapa requiere pasar a negociaciones directas que reúnan a las tres partes implicadas en la organización del torneo, con el objetivo de completar los entendimientos y reforzar la candidatura en su forma definitiva.

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Subrayó que la persistencia del estado de indecisión ya no es aceptable, y que resolver los puntos pendientes se ha convertido en una necesidad que no admite aplazamiento, ante la proximidad de la fecha de la toma de decisiones relacionadas con la organización.

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En sus declaraciones más contundentes, Louzán descartó hacer cualquier concesión sobre la identidad del país anfitrión del partido final, afirmando que celebrar el encuentro de clausura en España es «algo innegociable» para su país, y que esta postura cuenta con un acuerdo previo, pese a reconocer que existen otros asuntos que requieren negociación entre los tres socios, lo que refleja el lugar que ocupa la final en los cálculos españoles.

En cuanto a los estadios, Louzán reveló que la lista incluye actualmente 20 sedes elegidas de manera preliminar, pero no confirmó que todas se adopten dentro de la lista definitiva, aclarando que las sedes van, en principio, en la dirección correcta, y que las próximas evaluaciones decidirán el número de estadios que conservarán su oportunidad de acoger partidos, de modo que el asunto de las instalaciones sigue siendo uno de los expedientes más destacados pendientes antes de la adopción de los detalles finales de la organización.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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