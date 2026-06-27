El más joven de la historia... Cabo Verde logra un milagro mundialista inolvidable

Cabo Verde ha logrado su primer pase a dieciseisavos del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Arabia Saudí en la última jornada.

El punto obtenido ante «Los Verdes» le permitió llegar a 3 unidades y ocupar el segundo lugar del Grupo 8, por detrás de España (7 puntos), sellando así su pase a las eliminatorias.

Con menos de 500 000 habitantes, Cabo Verde es el país menos poblado que alcanza las eliminatorias, demostrando que la ambición y la organización superan la experiencia y los recursos.

Pocos esperaban este nivel en su debut mundialista, pero su juego organizado le bastó para superar a selecciones con más experiencia.

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En dieciseisavos le aguarda un desafío mayúsculo: la actual campeona, Argentina. Será el partido más importante de su historia y una nueva ocasión para prolongar la sorpresa.

Su hazaña demuestra que el fútbol se decide sobre el césped, no por el tamaño del país, y ya es una de las historias más inspiradoras del torneo.



