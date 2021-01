El maravilloso Pedri y la pesada mochila que no merece cargar

Que Pedro González López, alias "Pedri", juega a fútbol como los ángeles, es una realidad. Corren tiempos en los que el público no puede acceder a los estadios pero, en cuanto el maldito virus remita y se pueda volver a ir al fútbol, el barcelonismo, necesitado de ilusiones, acudirá al Camp Nou porque Pedri devuelve el precio de cada entrada. A pesar de ser un niño y tener un cuerpo liviano, Pedri presenta condiciones de estrella mundial. Sabe interpretar el juego, tiene una solución para cada problema, es un fuera de serie en la toma de decisiones y sabe asociarse con los compañeros, acelerando y desacelerando con la clarividencia de un maestro. Y de propina, por si fuera poco, Pedri habla, con la pelota, el idioma de Messi. El chico es "Messihablante" y eso es música celestial para Koeman, necesitado de razones para seguir creyendo en una Liga de la que no se puede dimtiir en enero. Entrenador, jugadores, aficionados y periodistas coinciden: Pedri es una bendición en tiempos oscuros y un clavo ardiendo al que el barcelonismo se agarra para recuperar el buen fútbol.

Sin embargo, como los tiempos de Pedri no son los del periodismo y esto del fútbol va paso a paso, conviene tener claro qué terreno está pisando el chico. Los periodistas, que somos expertos en crear nuevos ídolos para desintegrarlos aún más rápido, nos frotamos las manos. Pedri nos da temas para escribir y a muchos de nosotros, se nos irá la mano. Nosotros, que somos los número uno del mundo en elevar a los altares a los jugadores para dejarles caer, les contaremos cualquier cosa que ustedes quieran leer ahora sobre Pedri, les diremos que va a ser Balón de Oro y lo que haga falta. De hecho, apenas una decena de partidos ha servido para cargar al chaval con una tonelada de responsabilidad que no merece ni debe cargar. Pedri no está para ser la solución del Barça, sino para ser su sonrisa. Y no, Pedri no es Iniesta. Tampoco es Xavi. Ni tiene nada que ver con Valerón. Las comparaciones son odiosas y el chico, lo que menos necesita si quiere llegar a ser una gran figura en el fútbol, es tener que cargar el peso de una comparación absurda. Pedri es Pedri. Se parecerá a quien sea, pero es él mismo. Y así debe ser. Debe llevar la carga que puede soportar, no la que otros desean que lleve. Así de simple. Démosle su tiempo. Tiene un IKEA en la cabeza, no le pongamos el baño en el cuarto de estar.

Por cierto, una cosa más. Como todos somos, por encima de todas las cosas, resultadistas a saco, no paro de leer que Pedri va a convencer a Messi para que se quede. Como chanza rápida para periodistas, está bien. Como reflexión, no tiene un pase. Primero, porque Pedri lleva casi toda la temporada jugando- y muy bien- en un equipo que necesita bastante más que Pedri para crecer y alcanzar el nivel que se le exige. Y segundo, porque el que tiene que convencer a Messi de quedarse es el próximo presidente, con un proyecto a su altura y con algo realmente sencillo: cumplir sus promesas y no mentirle.

Rubén Uría