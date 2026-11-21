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La Liga Jawwy Élite regresa tras dos semanas de pausa por el último parón internacional, y con ella vuelven muchos talentos que la afición espera disfrutar en la jornada 11.

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La undécima jornada de la Liga Jawwy Élite arranca el lunes 23 de noviembre y se disputará a lo largo de cuatro días, hasta el próximo jueves.

Durante esos cuatro días, la afición tendrá una cita con el espectáculo y la emoción que ofrecen las estrellas de la liga saudí sub-21.

Amadou Diang, el Mané de la Élite

Uno de los talentos que más ha brillado en lo que va de temporada en la Liga Jawwy Élite es el senegalés Amadou Bamba Diang, delantero del Al Hazem, vigente campeón de la competición.

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Diang se ha consolidado como uno de los mejores delanteros del torneo esta temporada: suma 8 goles, con los que ocupa el segundo puesto en la tabla de goleadores, a un solo tanto de Musa Adam, estrella del Al Ahli.

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El delantero senegalés ha brillado especialmente en las últimas jornadas, con 5 goles en sus últimos 4 partidos, 2 de ellos en el último encuentro ante el Al Tadamon, aplazado de la quinta jornada.

El atacante senegalés ha recordado los mejores momentos de su compatriota Sadio Mané, estrella del Al Nassr, ya sea en la Roshn Saudi League con el conjunto de Riad, en su club histórico, el Liverpool, o incluso en el Southampton y el Bayern de Múnich.

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Diang buscará prolongar su buen momento en su examen más exigente, ante el Al Ittihad, líder de la presente edición de la Liga Jawwy Élite y dueño de la defensa más sólida, con solo 4 goles encajados. Además, cuenta con el mejor portero de la temporada hasta ahora, Mohammed Hazazi, que ha dejado su portería a cero en 4 ocasiones.

Jan Petek, el león del Al Riyadh

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Hablando de porteros, no se puede pasar por alto el papel de otro jugador extranjero en esta temporada de la Liga Jawwy Élite: el esloveno Jan Petek, guardameta del Al Riyadh.

Petek, que llegó al Al Riyadh en el verano de 2025 como agente libre, está ofreciendo su mejor nivel con el conjunto capitalino desde el inicio de esta temporada de la liga saudí sub-21. Ha mantenido su portería a cero en 3 partidos, lo que lo convierte en el segundo que más veces lo ha conseguido, por detrás de Mohammed Hazazi y Abdulelah Al Ghamdi, porteros del Al Ittihad y del Al Hilal, respectivamente.

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Gracias a su gran rendimiento, el Al Riyadh solo ha sufrido una derrota desde el inicio de la temporada y ha logrado meterse entre los cuatro primeros: ocupa la tercera posición con 21 puntos, a uno solo del Al Ahli, segundo clasificado.

En esta ocasión, Jan Petek se medirá precisamente al Al Ahli y a su temible delantero Musa Adam, máximo goleador de la temporada en la Liga Jawwy Élite con 9 tantos, en un partido en el que el Al Riyadh buscará arrebatarle la segunda plaza y el portero esloveno intentará demostrar que es uno de los mejores guardametas del torneo.

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Ramez Al Attar

Hablando de Musa Adam, no cabe duda de que es un delantero letal, que sabe aprovechar las ocasiones y convertirlas en gol con su habitual maestría. Sin embargo, esas ocasiones necesitan a alguien que las fabrique, y el principal creador del Al Ahli es Ramez Al Attar.

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A simple vista se aprecia el talento de Ramez Al Attar en cualquier partido que dispute: tiene una zurda prodigiosa con la que derrocha magia por todo el campo y reparte regalos a sus compañeros ante la portería rival.

Al Attar se formó en las categorías inferiores del Al Ahli y conquistó varios títulos en algunas de ellas, en sub-13, sub-15 y sub-17, antes de subir al equipo sub-21 y debutar en la Liga Jawwy Élite.

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El mago zurdo no ha tardado en demostrar su valía: ha dado 4 asistencias en lo que va de temporada en la competición, lo que lo sitúa como el tercer máximo asistente, a solo dos de Muhannad Al Qudaibi, estrella del Al Qadsiah, que ocupa el primer puesto.

Aunque su pierna buena es la izquierda, Ramez Al Attar también se maneja bien con la derecha, con la que marcó un gol ante el Al Watan el pasado mes de septiembre, tras un gran disparo desde la frontal del área.

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Ramez Al Attar buscará seguir derrochando magia cuando su equipo afronte una prueba complicada ante el Al Riyadh, con el objetivo de mantener la segunda plaza y acercarse a la cabeza de la clasificación, que ocupa su vecino y eterno rival, el Al Ittihad.

Muhannad Al Qudaibi, el Beckham de la Liga Jawwy

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Si la magia suele asociarse a esos pases filtrados que atraviesan las defensas rivales desde el centro del campo, Muhannad Al Qudaibi, extremo del Al Qadsiah sub-21, domina otro tipo de magia.

Al Qudaibi es el máximo asistente de la temporada en la liga saudí sub-21: lidera la clasificación en solitario con 6 pases de gol.

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Lo llamativo de los pases decisivos del jugador del Al Qadsiah es que no han llegado mediante pases filtrados directos, sino a través de centros precisos que caen directamente en la cabeza o en el pie de los delanteros frente a la portería.

Muhannad Al Qudaibi ha recuperado un perfil de extremo que había caído en el olvido en los últimos años: el que juega pegado a la línea, arranca por su banda y pone un centro preciso para que el delantero lo convierta en gol.

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Este tipo de extremo era muy popular en el pasado, y su máximo exponente fue la leyenda inglesa David Beckham, pero ha ido desapareciendo en los últimos años en favor del extremo a pierna cambiada, que parte con la pierna contraria hacia dentro.

Muhannad Al Qudaibi será una solución no solo para el Al Qadsiah en su próximo partido de la Liga Jawwy Élite ante el Al Hilal, sino quizá también para la selección de Arabia Saudí dentro de unos años, para recuperar un estilo de juego que se ha vuelto poco habitual en los últimos tiempos.

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Mohammed Al Eissa, el goleador desaparecido

Hablando de talentos esperados, no cabe duda de que la Liga Jawwy Élite echa de menos a uno de los jugadores que más brillaron al inicio de esta temporada: Mohammed Al Eissa, del Al Ettifaq.

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Al Eissa es el segundo máximo goleador de la temporada en la Liga Jawwy Élite, con 8 goles, a uno solo de Musa Adam, delantero del Al Ahli.

Lo curioso es que Al Eissa no ha marcado en las últimas 4 jornadas: sus ocho goles llegaron solo en las 6 primeras, 4 de ellos en el primer partido ante el Al Tadamon, que terminó con victoria por 10-1.

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Mohammed Al Eissa no encontrará mejor ocasión para reencontrarse con el gol que un partido de la envergadura del duelo ante el Al Nassr, cuando ambos se enfrenten el próximo martes en Dammam.