El Manchester United mantiene por ahora su confianza en Michael Carrick, según informa Samuel Luckhurst, periodista muy fiable que sigue de cerca al club. Sin embargo, ya tiene en mente a un posible sustituto por si la situación no mejora.

La temporada ha comenzado de forma desastrosa para el Manchester United. El equipo ocupa actualmente el decimotercer puesto de la Premier League, con seis puntos en seis partidos.

También cayó sin opciones ante el Atlético de Madrid el martes por la noche en la Champions League. Sin embargo, el conjunto inglés sí ganó su primer partido en la competición: se impuso por 4-0 al FC Sabah.

En conjunto, los resultados no son lo suficientemente buenos, por lo que el club empieza a buscar alternativas con cautela. Según se informa, Fabian Hürzeler goza de una gran consideración entre los dirigentes del Manchester United.

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El alemán, de 33 años, entrena actualmente al Brighton & Hove Albion. Su equipo ocupa un meritorio tercer puesto en la Premier League. Antes del parón de selecciones, incluso derrotó por 3-0 al campeón, el Arsenal.

Aun así, no parece que Carrick vaya a ser destituido pronto. Conserva mucho crédito por sus buenos resultados de la temporada pasada. Además, tanto entre los jugadores como entre los aficionados existe la sensación de que la plantilla no se reforzó lo suficiente el verano pasado.