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El Manchester United vuelve a moverse para cerrar un fichaje complicado del Real Madrid

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¿Aceptará Mourinho dejarlo marchar?

Manchester United se ha movido, de nuevo, para fichar a un jugador del Real Madrid durante el mercado de verano en curso, después de haber fracasado anteriormente en ese mismo intento. 

Manchester United busca un centrocampista tras la marcha del brasileño Casemiro al Inter Miami estadounidense.

El diario "The Sun" señaló que, después de haber sido contactado el pasado invierno y al inicio del actual periodo de fichajes estival, parecía que Aurélien Tchouameni se quedaría en el Real Madrid e incluso estaba a punto de renovar su contrato.

Sin embargo, Manchester United volvió a interesarse por la situación de Tchouameni, ya que el centrocampista francés figura entre las opciones que estudia el Manchester United, que sigue buscando un jugador especializado en el puesto de mediocentro defensivo tras la salida de Casemiro.

Las características de Tchouameni encajan con los criterios que ha establecido Manchester United: un jugador joven capaz de desempeñar un rol defensivo en el centro del campo y aportar equilibrio al equipo.

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A diferencia de los nuevos fichajes André Santos y Youri Tielemans, que se inclinan más hacia el ataque, el internacional francés es considerado un mediocentro defensivo por naturaleza.

 No obstante, resulta evidente que José Mourinho cuenta con el jugador francés para la temporada 2026-2027, y la tarea del United para cerrar la operación será difícil.

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