El Manchester United ha comenzado la temporada de la Liga de Campeones con una victoria convincente. En Old Trafford, el equipo del técnico Michael Carrick no tuvo piedad del FK Sabah, al que barrió con un 4-0.

El Manchester United empezó con dificultades, pero pasada la media hora se abrió el marcador. Un centro de Patrick Dorgu fue rematado con atención en el primer palo por Matheus Cunha: 1-0. Aun así, el equipo local tuvo que mantenerse alerta, porque Sabah también generó peligro por momentos. Así, Joy-Lance Mickels estuvo cerca del empate con un cabezazo.

Aun así, el United terminó de adueñarse del partido antes del descanso. Youri Tielemans firmó su primera asistencia para su nuevo club al dejar el balón de espaldas, listo para Bruno Fernandes. El capitán definió con serenidad para el 2-0.

Pero no se quedó ahí. Justo antes del descanso, Benjamin Sesko hizo incluso el 3-0. Bryan Mbeumo lo dejó solo ante el guardameta, lo superó y después empujó el balón a la portería vacía.

Así las cosas, no había motivo de preocupación para los ingleses, que en la segunda parte no llegaron a pisar realmente el acelerador. El suplente Joshua Zirkzee sí agitó el partido, y eso derivó en el 4-0 a los 68 minutos.

El neerlandés remató el balón de tacón en dirección a la portería, tras lo cual el guardameta Stas Pokatilov perdió por completo la referencia. De ese modo, el balón quedó parado delante de la línea de gol, lo que dio a Lisandro Martínez la oportunidad de darle el último toque.

En el tramo final ya no pasó gran cosa. El United parecía darse por satisfecho con el 4-0, y Sabah no fue capaz de cambiar nada en el marcador. Orphe Mbina estuvo muy cerca del gol del honor, pero cabeceó rozando el larguero.