El Manchester United va a despedir a Carrick: este debe ser su sucesor

Michael Carrick será destituido como entrenador del Manchester United, según asegura The Athletic. El club se presentará el 22 de noviembre en Anfield con otro entrenador.

Carrick dirige al equipo en Old Trafford con un contrato permanente desde esta temporada. La temporada pasada llevó al club, como entrenador interino, a un meritorio tercer puesto en la Premier League.

Esta temporada las cosas no marchan bien. El club ocupa actualmente el decimoctavo puesto de la Premier League, en zona de descenso. En la Champions League ocupa el decimoséptimo puesto, de 38 equipos.

El entrenador británico tenía tres partidos para revertir la situación tras una dolorosa derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth. El primero de esos tres encuentros terminó con una derrota por 2-0 ante el Chelsea.

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Después, el Manchester United logró remontar un 0-2 ante la AS Roma para ganar 3-2 en la Champions League y, el pasado fin de semana, el equipo de Carrick se repuso dos veces de un marcador adverso para empatar 4-4 contra el Aston Villa.

Eso no basta para la directiva del club, que destituirá pronto a Carrick. El muy fiable The Athletic informa de que, el 22 de noviembre, cuando el Manchester United juegue contra el Liverpool en Anfield, otro entrenador estará al frente del equipo.

Según el medio deportivo, los Diablos Rojos tienen en mente a tres candidatos: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann y Antonio Conte.