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El Manchester United ha ejercido la opción de ampliación del contrato de Bruno Fernandes, según informó Fabrizio Romano este viernes. De este modo, el centrocampista portugués queda vinculado a Old Trafford hasta mediados de 2028. El gigante inglés evita, al menos, que su capitán de 32 años se marche libre, aunque su continuidad durante más tiempo no está ni mucho menos asegurada.

Fernandes tenía contrato hasta el verano de 2027, con una opción para ampliarlo una temporada más. El Manchester United disponía hasta finales de diciembre para ejercerla y ya ha decidido hacerlo.

Según Romano, la decisión responde principalmente a motivos económicos. El gigante inglés quiere evitar que Fernandes pueda marcharse libre el próximo verano si no se alcanza un acuerdo para un nuevo contrato.

El Manchester United ya ha presentado al portugués una propuesta para prolongar su contrato durante más tiempo. Sin embargo, según el periodista italiano especializado en fichajes, las negociaciones están paralizadas desde octubre.

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«El Manchester United le ha ofrecido un nuevo contrato. No se trata, por tanto, de ejercer la opción, sino de firmar un contrato completamente nuevo con el club», explica Romano en su canal de YouTube. «La respuesta de Bruno Fernandes fue: “Esperemos”. Todavía no hay acuerdo».

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Pese a que el club ha ejercido la opción, su salida en verano sigue siendo posible. Según Romano, el contrato actual de Fernandes incluye una cláusula de rescisión de unos 65 millones de euros que entrará en vigor el próximo verano.

Los próximos meses determinarán si el Manchester United consigue convencer a Fernandes para que permanezca más tiempo en Old Trafford. Según Romano, los planes que la directiva presente al centrocampista desempeñarán un papel importante en esa decisión.

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«El Manchester United se ha protegido hoy con este movimiento. Pero lo importante es el nuevo contrato, no la ampliación del actual», subraya el periodista italiano especializado en fichajes.

Una posible salida de Fernandes también podría tener importantes consecuencias para los planes de fichajes del Manchester United. El club inglés sigue de cerca la situación de Nico Paz, estrella del Como. El centrocampista argentino está representado por la misma agencia que Mauricio Pochettino, entrenador del Manchester United.

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«Si Bruno se marcha, eso podría abrir la puerta a nuevos jugadores, como Nico Paz u otros futbolistas creativos, porque el Manchester United necesitará a alguien en esa posición», señala Romano. Por ahora, no hay novedades en torno a Fernandes de cara al mercado de fichajes de invierno.