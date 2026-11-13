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El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha rechazado una segunda oferta de contrato mejorada, mientras las negociaciones sobre su futuro en Old Trafford se han estancado. El centrocampista de 32 años sigue sin estar satisfecho con el salario propuesto ni con la duración del contrato, después de haber rechazado también una primera oferta durante el verano.

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El capitán portugués rechaza una nueva oferta de renovación

Según The Athletic, Fernandes sigue negociando con la cúpula del club tras rechazar su última propuesta para ampliar un contrato que vence en junio de 2027. Tal como están las cosas, el internacional portugués podría negociar un precontrato con clubes extranjeros a partir de enero. Sin embargo, el Manchester United quiere que su jugador clave continúe y dispone de una opción para ampliar su contrato 12 meses que, de ejercerla, impediría cualquier acercamiento en invierno.

Los premios individuales contrastan con una temporada difícil

El citado medio señala que el centrocampista, que firmó su anterior renovación en 2024, sopesa cuidadosamente sus opciones después de despertar un gran interés del Al Hilal de Arabia Saudí en mayo de 2025 y de recibir una oferta de 20 millones de euros anuales (17,1 millones de libras/23,2 millones de dólares) del Galatasaray en agosto. Aunque su contrato incluía una cláusula de rescisión de 65 millones de euros para clubes extranjeros a principios de este verano, el Manchester United se negó a considerar su venta una vez vencido el plazo para ejercerla.

Aunque la mayoría en Carrington sigue considerándolo el jugador más destacado de la plantilla tras ganar el premio al Futbolista del Año de la FWA en mayo y el de Jugador del Año de la PFA en agosto, después de registrar 21 asistencias la pasada temporada, un récord de la Premier League, su rendimiento ha bajado este curso. Más allá de firmar un triplete contra el Ipswich Town en la única victoria liguera de su equipo en la presente campaña, al centrocampista le ha costado volver a alcanzar aquel nivel.

La contención del gasto complica la renovación

Encontrar un punto de acuerdo exige un equilibrio delicado, similar al que buscó el Liverpool al abordar la renovación de Mohamed Salah a principios de 2025. Aunque el veterano sabe que su próximo contrato supondrá el último gran sueldo de su carrera, la directiva de Sir Jim Ratcliffe intenta activamente reducir la masa salarial del club.

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Sobre el césped, el capitán se ha mostrado frustrado durante una temporada turbulenta. En particular, señaló la decisión del cuerpo técnico de replegarse en la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League, aunque después aclaró que no había querido agravar la situación. Aunque Michael Carrick lo dejó fuera del equipo en la derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth, ambos aclararon las cosas después, y el centrocampista despidió al antiguo ayudante de Ole Gunnar Solskjaer en Instagram con una foto en la que se estrechaban la mano y el mensaje: «Gracias por todo, míster».

El próximo entrenador admira al jugador clave en la creación

Se esperan nuevas conversaciones entre ambas partes mientras el Manchester United se prepara para presentar a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador. Cabe destacar que el técnico argentino admira a Fernandes desde hace tiempo y ya intentó ficharlo para el Tottenham Hotspur en 2019. Trabajar a las órdenes de un entrenador que quiso incorporarlo en una etapa anterior de su carrera podría resultar decisivo mientras el club busca cerrar una nueva renovación.