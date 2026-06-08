Según Fabrizio Romano, el Manchester United ha mostrado interés oficial por Mateus Fernandes. El club inglés ha contactado al entorno del centrocampista de 21 años para negociar un posible traspaso este verano. De inmediato, el West Ham United comunicó sus condiciones.

Según el periodista, el club londinense pide 85 millones de libras (unos 100 millones de euros) y así lo plasmó por escrito en una reunión con los representantes del centrocampista portugués.

El interés por Fernandes crece; Romano menciona ofertas de Inglaterra y otras ligas, pero sitúa al United como el más concreto.

Las conversaciones entre el United y el entorno del jugador ya han arrancado, abordando tanto el traspaso como sus condiciones personales.

Su gran nivel pese al descenso lo sitúa como uno de los centrocampistas más prometedores.

El United ve en Fernandes el sucesor ideal de Casemiro, que se irá gratis. «Fernandes se irá del West Ham, porque no es un jugador para la Championship», concluye Romano.