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El Manchester United ya planifica, según las informaciones, un futuro sin Bruno Fernandes y ha señalado a Nico Paz, figura del Como, como uno de sus principales objetivos a largo plazo. Con el contrato del capitán a punto de expirar al final de la temporada, el club se prepara para la posibilidad de que se marche.

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El United prepara alternativas mientras Fernandes frena su renovación

Fernandes ha sembrado dudas sobre su futuro en Old Trafford al detener las conversaciones para renovar antes de que su contrato expire este verano. Pese a que el club quiere retener a su capitán, de 32 años, el internacional portugués ha rechazado, según las informaciones, dos ofertas de ampliación.

Como respuesta, el United ha incluido al mediapunta del Como Nico Paz en su lista de objetivos para 2027, según The Athletic. El internacional argentino, de 22 años, llamó la atención en octubre cuando sus dos goles impulsaron al equipo italiano a una victoria por 4-1 ante el Manchester United .

La opción de recompra del Real Madrid complica el fichaje de Paz

Fichar a Paz será difícil. Sus seis goles y ocho asistencias en 16 partidos a las órdenes de Cesc Fabregas reflejan su rápida progresión. El Como lo compró al Real Madrid por 6 millones de euros (5 millones de libras) en 2024, y el club español dispone de una opción de recompra de 80 millones de euros (66 millones de libras) para el verano de 2027.

Según la información, a Paz no le atrae la idea de volver a Madrid, donde no tiene garantizado un papel protagonista a las órdenes de Jose Mourinho, lo que podría dejar al Como vía libre para venderlo. El United confía en que su historia y el hecho de que Paz comparta agente con el entrenador Mauricio Pochettino le ayuden, aunque no clasificarse para la Champions League podría perjudicar sus opciones.

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Fernandes defiende su lealtad ante los rumores de salida

Sustituir a Fernandes supondría cubrir un enorme vacío, dado su papel como principal creador de juego del United desde su llegada procedente del Sporting en 2020. El centrocampista, que anteriormente despertó el interés del Al-Hilal y el Fenerbahce, rechazó que las exigencias de un salario más alto o de más años de contrato hayan causado el estancamiento de las conversaciones.

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"El club me ofreció un nuevo contrato, así que creo que eso demuestra que, por su parte, quieren que me quede", declaró Fernandes a Sky Sports. "No hay negociaciones en marcha, pero he visto a gente decir que 'ha pedido más dinero, ha pedido más años'. Si quisiera más dinero, no estaría aquí.

"Tenía otro sitio al que ir para ganar mucho más dinero que en el Manchester United. Podría haber estado en un lugar mucho más cálido que Manchester. Hace dos veranos, hace tres veranos y el verano pasado, siempre tuve la oportunidad de irme y siempre elegí quedarme aquí".

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Meses decisivos para el United mientras estudia sus opciones

Con las conversaciones en pausa, el United aguarda con inquietud para saber si Fernandes cambia de opinión antes de que expire su contrato. Si se marcha, los 25 goles y 25 asistencias de Paz en 91 partidos con el Como atraerán a otros pretendientes, por lo que clasificarse para la Champions League será vital para las opciones del United.