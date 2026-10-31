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El Chelsea se impuso con autoridad por 2-0 al Manchester United en Stamford Bridge y aprovechó la expulsión de Lisandro Martinez. Los goles de Morgan Rogers y Cole Palmer en la segunda parte aseguraron los tres puntos para el equipo de Xabi Alonso.

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Alonso pone fin al bache mientras Martínez se autodestruye en Stamford Bridge

Xabi Alonso y Michael Carrick, antiguos rivales en el centro del campo en la Premier League, se encontraron en los banquillos de Stamford Bridge, ambos bajo presión. El Chelsea, quinto en la tabla, buscaba reponerse de una derrota ante el Tottenham y de su eliminación de la Copa de la Liga en la tanda de penaltis frente al Liverpool. El Manchester United, 16.º y sin ganar en ocho partidos entre todas las competiciones, necesitaba un resultado que aliviara el escrutinio sobre Carrick en su primera temporada como entrenador.

Alonso no contaba con Reece James, Emiliano Martínez ni João Pedro. Apostó por una defensa de tres formada por Josh Acheampong, Wesley Fofana y Levi Colwill, con Romeo Lavia y Moisés Caicedo en el centro del campo y Marco Palestra como carrilero izquierdo. Estêvão fue titular junto a Morgan Rogers y Cole Palmer, que regresaba tras cumplir una sanción. Carrick alineó a Carlos Baleba y Andrey Santos en el centro del campo y devolvió al equipo a Lisandro Martínez, Bruno Fernandes y Matheus Cunha.

El United fue mejor antes del descanso

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La primera parte no siguió el guion previsto. El United fue el equipo más convincente y llegó al descanso con una ligera ventaja en la posesión, del 51 %. En el minuto 34, el VAR anuló un gol de Cunha. Al Chelsea le costó generar ocasiones claras ante el compacto bloque visitante y los equipos se marcharon al descanso con 0-0.

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Rogers rompe el empate

El partido cambió cinco minutos después de la reanudación. Lavia recuperó el balón en el centro del campo y encontró a Rogers, que avanzó por el centro, superó a Harry Maguire y elevó el balón por encima de Senne Lammens en el minuto 50. Ni Maguire ni Martínez salieron a cerrarle el paso, y la defensa del United se abrió con demasiada facilidad. Carrick sustituyó a Baleba por Kobbie Mainoo en torno a la hora de juego en busca de más control, pero el United no logró recuperarse.

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Martínez ve la roja y Palmer transforma el penalti

Martínez vio una tarjeta amarilla en el minuto 59 por agarrar de la camiseta a Rogers. Cuatro minutos después, en un saque de esquina, golpeó con el codo la cara de Fofana. Tras una revisión del VAR, el árbitro le mostró la segunda amarilla en el minuto 63 y señaló penalti. Palmer se encargó de lanzarlo en el minuto 64 y envió el balón al lado contrario al que se lanzó Lammens o, más bien, fuera de su alcance, para poner el 2-0.

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El Chelsea asegura la victoria

Con un jugador más, el Chelsea controló los minutos finales. Terminó con un 59 % de posesión, 20 disparos frente a los 10 del United y 10 tiros a puerta por cuatro de su rival. El United recibió cinco tarjetas amarillas y cometió 20 faltas, frente a las ocho del Chelsea. Geovany Quenda sustituyó a Palmer en el tiempo añadido, cuando el partido llegaba a su fin.

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Qué significa el resultado

La victoria eleva al Chelsea a 16 puntos y, de momento, al cuarto puesto, empatado a puntos con el Brighton, que ha jugado un partido menos, a falta de que se disputen más encuentros durante el fin de semana. Para el United, el panorama es desolador: siete puntos en nueve partidos de liga, una sola victoria y una racha sin ganar que ya alcanza los nueve encuentros entre todas las competiciones. Su último triunfo fue el 10 de septiembre. La presión sobre Carrick no hará más que aumentar.