La derrota ya no es solo la pérdida de tres puntos en la carrera de la Premier League, sino que se ha convertido en una estruendosa señal de alarma que amenaza el futuro de Michael Carrick al frente de la dirección técnica del Manchester United, después de que el equipo recibiera un duro golpe en su estadio "Old Trafford", al caer por tres goles a cero ante el Bournemouth.

Las repercusiones de la caída no se detuvieron en los límites del resultado, sino que se extendieron hasta abrir la puerta a interrogantes decisivos sobre el futuro del entrenador, en medio de crecientes peticiones para su destitución, en un momento en el que parece que las crisis administrativas podrían complicar el panorama dentro del club inglés.

En un giro llamativo, el periodista francés Romain Molina reveló detalles impactantes relacionados con el futuro de Carrick, señalando que el destino del entrenador quizás ya estaba decidido, pero las discrepancias dentro de la directiva del Manchester United impidieron resolver la identidad de su sucesor.

Molina escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "Como se anunció, el destino de Carrick ya estaba decidido, pero los dirigentes del Manchester United no se pusieron de acuerdo entre ellos sobre quién lo sucedería. El grupo INEOS sigue repitiendo los mismos patrones una y otra vez".

Estas declaraciones ponen de relieve una crisis que trasciende los límites de los resultados dentro del campo, ya que colocan a la directiva del Manchester United ante una difícil prueba, en medio de los rumores sobre la decisión del futuro del entrenador sin alcanzar un acuerdo respecto al sustituto adecuado, lo que podría aumentar el estado de incertidumbre que rodea el futuro del equipo en la próxima etapa.







