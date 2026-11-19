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El Manchester United planea respaldar a su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, en el mercado de enero para tratar de enderezar una mala campaña liguera. Los refuerzos defensivos encabezan sus prioridades, con Calvin Bassey y Antonee Robinson, del Fulham, y el central del Everton Jarrad Branthwaite entre los jugadores que estudia.

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La directiva busca soluciones tras un pésimo inicio liguero

Según Sky Sports News, la directiva de Old Trafford está dispuesta a reforzar el lateral izquierdo, el centro de la defensa y el ataque este invierno tras admitir que al equipo le faltaba profundidad de plantilla después del mercado de verano. Los planes de fichajes ya estaban trazados con Michael Carrick antes de su destitución la semana pasada, tras el peor inicio liguero del United en 40 años. En las próximas semanas se consultará a Pochettino para definir los objetivos definitivos.

Los zurdos encabezan la búsqueda de defensas

El informe señala que el United da prioridad a un central zurdo, ya que Lisandro Martinez entra en el último año de su contrato y es poco probable que reciba una nueva oferta pese a existir una opción de ampliación por 12 meses. El defensa del Fulham Bassey, de 26 años, ha destacado pese a las dificultades de su equipo y le quedan seis meses de contrato, además de una opción de ampliación para el club. Sin embargo, el entrenador del Fulham, Alvaro Arbeloa, lo considera uno de los mejores del mundo y quiere renovarlo. El Everton mantiene una postura más firme respecto a Branthwaite, objetivo del United desde hace tiempo . El central, de 24 años, tiene contrato hasta 2030 después de que en 2024 fracasaran dos ofertas que llegaron a los 50 millones de libras.

En el lateral izquierdo, donde cinco jugadores han tenido dificultades desde que el United centró sus fichajes estivales en el centro del campo, la cadena señala que el club sigue de cerca a Robinson, del Fulham, de 29 años, después de que trabajara con Pochettino en la selección de Estados Unidos. El interés por Alejandro Balde, del Barcelona, podría retomarse si las condiciones satisfacen a todas las partes, mientras que Rayan Ait-Nouri, del Manchester City, no es un objetivo y Lewis Hall, del Newcastle, sigue siendo una opción a más largo plazo.

La lesión de Sesko impulsa la búsqueda de un delantero

En ataque, el medio revela que el United estudiará refuerzos con su principal delantero centro, Benjamin Sesko, de baja al menos hasta enero. Aunque el Manchester United marcó siete goles en sus dos últimos partidos antes del parón, ha echado en falta una referencia física en ataque. El delantero del Leeds United Dominic Calvert-Lewin despertó interés, pero no se espera una oferta, ya que es probable que permanezca en Elland Road.

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Las salidas numerosas parecen improbables debido a las lesiones de larga duración y a que Pochettino necesita tiempo para evaluar su plantilla. No obstante, Joshua Zirkzee sigue despertando interés en Italia y podría marcharse si llega una oferta adecuada y se encuentra un sustituto.

Las decisiones contractuales complican la reconstrucción de la plantilla

Mientras planifica las incorporaciones de enero, Pochettino también debe ayudar a gestionar los contratos de varios jugadores veteranos a los que les quedan seis meses en Old Trafford. El capitán Bruno Fernandes, Harry Maguire y Luke Shaw se acercan al final de sus contratos, aunque el United dispone de opciones para ampliar 12 meses los de Fernandes y Maguire. Las posibles salidas este invierno podrían determinar hasta qué punto reforzará el club la plantilla del argentino cuando se abra el mercado.