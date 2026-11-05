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El Manchester United ha intensificado el seguimiento del central del Como Jacobo Ramon en su búsqueda de un sucesor a largo plazo para Lisandro Martinez de cara a 2027. El español de 21 años llamó la atención de los responsables del club de Old Trafford al marcar contra el Manchester United en una victoria por 4-1 en la Champions League hace dos semanas.

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Los ojeadores de Old Trafford siguen al defensa español

Según TEAMtalk, la directiva del Manchester United está intensificando el seguimiento del joven defensa tras no renovar su zaga en el anterior mercado de verano. Ante la creciente incertidumbre sobre el futuro del defensa argentino Martinez a raíz de las recientes noticias extradeportivas, los responsables de fichajes del club ven en el espigado español a un candidato ideal para incorporarse a su defensa. Desde que llegó a Italia procedente del Real Madrid en el verano de 2025 por la modesta cifra de 2,5 millones de euros (2,1 millones de libras/2,8 millones), su valoración se ha disparado hasta acercarse a los 50 millones de euros (41,8 millones de libras/56,3 millones).

Otros clubes de la Premier League se suman a la puja

A las órdenes del entrenador Cesc Fabregas en la Serie A, Ramon se ha consolidado como titular habitual gracias a su presencia física, su serenidad con el balón y su capacidad goleadora. Sin embargo, el Manchester United afronta una dura competencia de otros clubes de la máxima categoría inglesa mientras prepara una ofensiva de cara a los mercados de fichajes de 2027.

El Chelsea es el club que lleva más tiempo interesado en el defensa, al que sigue desde junio, y su entrenador, Xabi Alonso, está personalmente interesado en llevarlo a Stamford Bridge. El Arsenal también sigue al central, al igual que sus rivales de la Premier League Liverpool y Fulham, aunque por ahora se considera que el interés del Arsenal está menos avanzado que el del Manchester United y el Chelsea.

El Real Madrid conserva cláusulas decisivas

Pese al creciente interés de los clubes de la Premier League, cualquier posible traspaso se ve muy complicado por las cláusulas incluidas en el acuerdo por el que Ramon dejó el Santiago Bernabéu el año pasado. El Real Madrid conservó el derecho al 50 % de un futuro traspaso, además de opciones de recompra válidas para el mercado de 2027.

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Según las fuentes, el club español está considerando seriamente activar esa cláusula de recompra el próximo verano. Si lo hace, tendrá pleno control sobre el futuro del jugador y obligará a los clubes ingleses interesados a negociar directamente con el Real Madrid en lugar de con el Como, que aun así obtendría un beneficio considerable.

El futuro del traspaso depende de la decisión del Real Madrid

Todavía no se ha presentado ninguna oferta formal por Ramon, que tiene contrato con el club italiano hasta 2030 y ha expresado en repetidas ocasiones su satisfacción por jugar con regularidad a las órdenes de Fabregas. Por tanto, no se esperan cambios inmediatos en su situación hasta que el Real Madrid decida oficialmente si lo trae de vuelta a España en 2027. Hasta entonces, los ojeadores del Manchester United y el Chelsea seguirán de cerca al defensa en los partidos de la Serie A y la Champions League.