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El Manchester United ha comunicado formalmente a la Federación Inglesa de Fútbol su intención de recurrir la tarjeta roja que vio Leny Yoro en los primeros minutos de la abultada derrota por 4-0 del domingo ante el Liverpool. La polémica expulsión, en el minuto ocho, arruinó el debut del técnico Mauricio Pochettino. La directiva sostiene que el árbitro Michael Oliver y el VAR cometieron un error decisivo.

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El United presenta un recurso contra la tarjeta roja

El United ha comunicado oficialmente a la Federación Inglesa de Fútbol su intención de recurrir la tarjeta roja que vio Yoro ante el Liverpool , según ESPN. El defensa francés fue expulsado a los ocho minutos del partido de la Premier League disputado el domingo en Anfield. El árbitro Oliver consideró que Yoro había impedido a Alexander Isak una ocasión manifiesta de gol. El VAR respaldó después la decisión tomada sobre el terreno de juego, lo que obligó a los visitantes a disputar casi todo el encuentro con diez jugadores.

La temprana expulsión resultó catastrófica para el United, que acabó sufriendo una humillante derrota por 4-0 . La directiva del club ha decidido impugnar formalmente la decisión para intentar que se anule la sanción.

La directiva niega que hubiera una ocasión manifiesta de gol

La directiva del Manchester United cree firmemente que los árbitros interpretaron mal la jugada decisiva del minuto ocho. Según el informe, su principal argumento se centra en el control del balón por parte de Isak justo antes de la entrada.

El United sostiene que el toque largo del delantero habría permitido al portero Senne Lammens hacerse cómodamente con el balón antes de que pudiera producirse ningún remate. Como Lammens estaba en posición de intervenir, el club argumenta que nunca existió una ocasión manifiesta de gol.

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El técnico Mauricio Pochettino cuestionó públicamente la decisión en la rueda de prensa posterior al partido. También señaló lo que considera una falta de criterio uniforme al comparar la entrada con una jugada similar sobre Bryan Mbeumo en el área del Liverpool, en la que no se señaló falta.

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La expulsión desata el derrumbe en el debut de Pochettino

La salida de Yoro provocó un derrumbe inmediato del United sobre el césped de Anfield. El Liverpool aprovechó enseguida la falta resultante y Dominik Szoboszlai marcó el primer gol. Con superioridad numérica durante más de 80 minutos, el Liverpool desarboló con comodidad a su rival y se impuso por un contundente 4-0.

El resultado supuso un comienzo de pesadilla para Pochettino en su primer partido desde que sustituyó a Michael Carrick . La derrota agrava el mal inicio de temporada del United. Tras disputar 11 partidos de liga, el club ocupa el 19.º puesto de la tabla y ya se encuentra inmerso en la lucha por evitar el descenso.

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La Federación Inglesa revisará la jugada de Anfield

La Federación Inglesa de Fútbol examinará ahora el recurso formal presentado por el United contra la expulsión de Yoro. Una comisión disciplinaria independiente determinará si Oliver y el VAR cometieron un error claro y manifiesto el domingo por la tarde.

Si prospera el recurso, Yoro evitará la sanción y estará disponible de inmediato mientras Pochettino trata de cambiar la suerte del club. Si la comisión rechaza la reclamación, el defensa tendrá que cumplir una sanción en las competiciones nacionales.