El Manchester United quiere fichar a un centrocampista del Chelsea para Old Trafford

Según David Ornstein, de The Athletic, el Manchester United considera fichar a Andrey Santos, del Chelsea.
«La operación está en fase inicial y los clubes aún no han conversado», informa Ornstein.
Por ahora los contactos se realizan a través de los representantes del jugador de 22 años.
El jugador busca un puesto fijo en el once, algo difícil en el Chelsea tras la renovación de Moisés Caicedo hasta 2033.
El United sigue al jugador desde hace meses. Esta temporada ha jugado 43 partidos, con tres goles y cuatro asistencias.
Por ahora se desconoce la cifra que pide el Chelsea, y la decisión final de Manchester United dependerá del precio de venta.
Según el medio inglés, el Chelsea estaría dispuesto a dejarlo marchar si llega una oferta adecuada.