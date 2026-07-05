Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Sydney Jordan

Traducido por

El Manchester United quiere fichar a un centrocampista del Chelsea para Old Trafford

Fichajes
Manchester United
Chelsea
A. Santos

Según David Ornstein, de The Athletic, el Manchester United considera fichar a Andrey Santos, del Chelsea.

«La operación está en fase inicial y los clubes aún no han conversado», informa Ornstein.

Por ahora los contactos se realizan a través de los representantes del jugador de 22 años.

El jugador busca un puesto fijo en el once, algo difícil en el Chelsea tras la renovación de Moisés Caicedo hasta 2033.

Amistosos
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE

El United sigue al jugador desde hace meses. Esta temporada ha jugado 43 partidos, con tres goles y cuatro asistencias.

Por ahora se desconoce la cifra que pide el Chelsea, y la decisión final de Manchester United dependerá del precio de venta.

Según el medio inglés, el Chelsea estaría dispuesto a dejarlo marchar si llega una oferta adecuada. 

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google